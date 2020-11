Éditorial: la télé / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

En mars, il a été confirmé qu’une série de The Last of Us était en développement. Si c’était une nouvelle qui a réussi à vous exciter, sachez que HBO lui a déjà donné le feu vert. Cela signifie que cela se réalisera.

Tel que rapporté par The Hollywood Reporter, HBO a accepté de commencer la production de la série The Last of Us. Rappelons que son développement a donné sa bannière initiale en mars, lorsque Craig Mazin (Tchernobyl) et Neil Druckmann ont commencé à travailler sur l’idée.

“Craig et Neil sont des visionnaires qui font partie d’une ligue unique”, a déclaré Francesca Orsi, vice-présidente de la programmation pour HBO. Avec eux en charge, aux côtés de l’incomparable Carolyn Strauss, la série est sûre de résonner auprès des fans de The Last of Us et des nouveaux dans la série. Nous sommes ravis de nous associer à Naughty Dog, Word Games, Sony et PlayStation pour adapter cette histoire puissante et immersive. “

Nous vous rappelons que la série The Last of Us suivra les événements que nous avons vus racontés dans le premier jeu vidéo. Cela dit, il cherchera également à les élargir en profitant du temps narratif qu’une série télévisée peut offrir.

On ne sait pas quand la production de The Last of Us commencera

Il est important de noter que, pour le moment, aucun autre détail sur la production de The Last of Us n’a été partagé.

En d’autres termes, pour le moment, c’est un mystère quand il commencera sa phase de pré-production et de production. Qui pourrait faire partie de son casting n’a pas non plus été révélé. Ce qui a été révélé, c’est qu’en raison de problèmes d’horaire, Johan Renck ne sera plus le directeur du pilote de la série.

Comme d’habitude, nous garderons un œil dessus. Une fois que nous aurons plus de détails à ce sujet, nous vous en informerons.

The Last of Us est arrivé sur PlayStation 3 en 2013 et a ensuite eu une version remasterisée pour PlayStation 4. Alors que sa suite, The Last of Us: Part II, est arrivée cette année et est nominée pour GOTY aux Game Awards 2020.

