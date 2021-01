Hier, nous vous avons fait savoir que, selon les informations de Variety, HBO a donné le feu vert à la deuxième préquelle de Game of Thrones après la Maison du Dragon. Le nom de la série est Tales of Dunk and Egg et se déroulera 90 ans avant la série principale. Cependant, l’entreprise étudie autres options narratives pour continuer à développer l’histoire créée par George RR Martin.

Malgré la fin controversée de Game of Thrones, le public reste intéressé par de nouvelles histoires et personnages des Sept Royaumes. De plus, force est de constater que chez HBO, ils connaissent parfaitement le potentiel de leur franchise, d’où leur objectif de l’exploiter au maximum. Dans la même veine, Entertainment Weekly fournit plus d’informations à cet égard, notant que HBO analyse d’autres événements westerns qui pourraient avoir leur propre série.

L’un d’eux est le «La rébellion de Robert Baratheon», qui serait également une préquelle de Game of Thrones. Si vous avez pu lire les romans de l’auteur américain ou enquêter davantage à ce sujet, vous savez sûrement qu’il s’agit d’un l’évenement important. La guerre opposa Robert Baratheon, Jon Arryn et Eddard Stark à la maison Targaryen. Ce dernier était dirigé par Aerys II, roi des sept royaumes et également connu “Le roi fou”. Il est le père de Daenerys Targaryen.

Eddard et Lyanna Stark dans la naissance d’Aegon Targaryen (Jon Snow)

La “Rébellion de Robert” est, par ailleurs, un événement lié à la naissance d’Aegon Targaryen (Jon Snow). L’hostilité entre les factions a été générée par Rhaegar Targaryen, fils de “The Mad King”, kidnappé Lyanna stark, soeur d’Eddard Stark et fiancée de Robert Baratheon. Brandon Stark s’est rendu à King’s Landing pour réclamer l’action du prince Targaryen, mais a été tué aux côtés de son père sur les ordres d’Aerys II. C’est ce qui a déclenché la révolte de Baratheon et des Starks.

Sans aucun doute, c’est un événement que beaucoup aimeraient voir adapté aux séries. Surtout à cause de l’influence qu’il a eue sur l’histoire de Game of Thrones. En outre, nous verrions des versions plus jeunes de personnages comme Eddard Stark et Robert Baratheon. Bien sûr, il est important de noter que “la rébellion de Robert” n’est qu’une des nombreuses propositions que HBO envisage. Rien n’est encore certain et nous ferions mieux de le prendre avec un grain de sel.

