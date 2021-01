Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 21/01/2021 14:24

Après la fin désastreuse de Le Trône de Fer, les fans n’ont pas eu de nouvelles substantielles du travail de George RR Martin depuis un moment. Heureusement, il a été révélé qu’en plus de House of the Dragon, HBO travaille déjà sur un deuxième spin-off de la série télévisée controversée, qui se concentrerait sur les aventures de Dunk et Egg.

Selon The Hollywood Reporter, HBO travaille déjà sur Tales of Dunk and Egg, une préquelle se déroulant 90 ans avant les événements de Game of Thrones, et les stars Ser Duncan le Grand (Dunk) et Aegon V Targaryen (Egg). Pour le moment, il n’y a aucune information relative aux acteurs, réalisateurs et écrivains qui participeront à ce projet.

Considérant que House of the Dragon, une préquelle qui dévoile 300 ans de l’histoire principale de Westeros, sortira l’année prochaine, nous aurons probablement des informations plus substantielles sur Tales of Dunk and Egg jusqu’en 2022, au minimum. La chose intéressante à ce sujet est que les aventures de Dunk and Egg étaient un projet qui, selon HBO, ne serait pas adapté. Cependant, après l’annulation d’un prequel de Game of Thrones sans nom en 2019, il est probable que certains plans aient été reconsidérés.

Tales of Dunk and Egg est basé sur les romans The Hedge Knight, The Sworn Sword et The Mystery Knight écrit par Martin entre 1998 et 2010. Toute personne intéressée peut lire A Knight of the Seven Kingdoms, un livre qui rassemble ces trois œuvres en un seul endroit.

Via: Le Hollywood Reporter

