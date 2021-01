Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il est un fait que de nouvelles extensions sont en route vers Hearthstone, mais il faudra du temps pour découvrir toutes les nouvelles que Blizzard prépare pour son titre. Heureusement, la société a décidé de lancer un kit de mini-cartes appelé Black Moon Racing, qui sera disponible très prochainement.

La nouvelle ne s’arrête pas là, car le studio prépare également une mise à jour de mi-saison pour Duels. Comme si cela ne suffisait pas, dans certains jours, les joueurs pourront profiter du livre des héros d’Anduin, avec des détails sur l’histoire de ce personnage.

Cela inclura tous les courses de Sombrelune pour Hearthstone

Blizzard a annoncé que le minikit Darkmoon Racing fera ses débuts dans le monde demain, le 21 janvier. Le pack comprendra 4 cartes légendaires, 2 copies d’une carte épique, 2 copies de 14 cartes rares et 2 copies de 16 cartes communes.

Selon les détails, l’ensemble comprendra 4 sbires légendaires, dont 3 coureurs avec ce niveau de rareté des extensions de l’année du phénix. La société a expliqué que les cartes Races de Sombrelune peuvent également être trouvées dans les packs Madness à la foire de Sombrelune.

Le kit complet de 66 cartes sera offert dans la boutique en jeu et sur le site Blizzard pour 14,99 $ US, ce qui équivaut à 2000 pièces d’or. Si vous souhaitez connaître en détail toutes les cartes du minikit, nous vous recommandons de visiter ce lien.

«Bouclez votre ceinture et amenez votre monture sur la ligne de départ pour la compétition la plus mouvementée et la plus dangereuse de tout Azeroth: les courses de Sombrelune! Peu importe qu’elle propulse, galope, rampe ou glisse: une fois que la baguette de départ est agitée, tout est permis », écrit l’étude.

Blizzard a partagé une vidéo et divers sites pour que les joueurs en apprennent plus sur Blackmoon Racing et tout ce qu’il a à offrir cette semaine. Ci-dessous vous pouvez voir la vidéo:

Découvrez quelques-unes des nouvelles cartes de course de Sombrelune! Nous vous attendons à l’objectif final ce jeudi 21 pour son lancement.

Hearthstone recevra ces nouvelles dans Duels

Le set Darkmoon Racing ne sera pas la seule nouveauté de demain, car les joueurs pourront également profiter de la mise à jour de mi-saison en duel. La mise à jour ajoutera 25 trésors caractéristiques, 10 pouvoirs de héros, 4 trésors passifs et 2 actifs.

Il est également important de mentionner que le classement occasionnel et héroïque sera réinitialisé, il y aura donc de nouvelles réalisations. Blizzard a averti qu’il y avait une erreur de compte à rebours sur l’écran d’accueil de Duels. Par conséquent, il a réaffirmé que la mise à jour 19.4 arrivera le 21 janvier.

Par la suite, le 2 février, Anduin’s Book of Heroes sortira, permettant aux joueurs d’en savoir plus sur l’histoire du prince et d’obtenir une récompense: un pack de prêtre en mode standard. Pour cela il faudra tuer les 8 boss de l’aventure.

Hearthstone est disponible pour PC, Mac, iOS et Android. Retrouvez toutes les actualités liées au jeu de cartes sur cette page.