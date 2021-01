Pour de nombreux joueurs, Hellblade c’est devenu un grand chef-d’œuvre. Après tout, depuis sa création, il occupe les positions les plus élevées dans les jeux indépendants non seulement pour sa jouabilité et son style, mais aussi pour traiter en profondeur un problème psychologique très important. Par conséquent, lorsqu’une suite a été annoncée, les joueurs ils n’hésitent pas à fêter et à s’impatienter.

Malheureusement, Les nouvelles de Hellblade 2 sont rares et est-ce que l’étude garde très secrète les nouvelles concernant le travail. Pour cette raison, l’apparition d’un nouveau message par l’actrice qui incarne Senua faisant référence à cela a pris tous les joueurs par surprise, qui avaient déjà anticipé l’arrivée possible d’un nouveau chapitre ou d’une nouvelle liée au jeu.

Comme nous pouvons le voir sur la photo que vous avez partagée, le maquillage vient de Senua elle-mêmeBien que l’actrice n’ait pas voulu parler des raisons qui l’ont amenée à se maquiller ou quand on peut voir de bonnes nouvelles. Bien entendu, nous serons attentifs à tout ce qui peut survenir dans les prochains jours et si, enfin, nous avons devant nous l’apparition d’une nouvelle vidéo centrée sur l’actualité que l’oeuvre va apporter.

En attendant, nous vous rappelons que Hellblade 2 sera l’un des titres qui viendront sur PC et Xbox Series X. Bien sûr, il n’y a toujours pas de date de sortie à laquelle nous pouvons nous accrocher pour garder à l’esprit ou à regarder en pensant qu’elle se rapproche de plus en plus. Mais peut-être, avec un message aussi mystérieux à venir, nous sommes un pas de plus que prévu.