Le créateur de No Man’s Sky, Hello Games, est apparemment en train de développer un tout nouveau titre.

C’est selon le fondateur du studio Sean Murray, qui a déclaré à Polygon que l’équipe travaillait sur un nouveau jeu, mais n’a pas donné beaucoup de détails. Cela fait suite au lancement du nouveau titre plus petit de Hello, The Last Campfire, sorti la semaine dernière sur PC, Nintendo Switch et Apple Arcade. Ce projet a été réalisé par seulement trois des 26 personnes qui travaillent à Hello Games ces jours-ci.

« Il y a ce calice empoisonné ou traiter avec le diable que je pense que tout développeur de jeux indépendants trouverait en fait un choix très difficile, non? », A déclaré Murray.

« Le choix que nous avons eu avec No Man’s Sky où si je devais revenir en arrière, je trouverais très difficile de savoir quel était le bon chemin. Là où vous aurez un intérêt incroyable pour votre jeu, vous aurez énormément de excitation pour cela. Mais vous serez dans une fusée, vous lancerez vers le soleil, et vous construirez cette fusée en montant.

«Et il y a une excitation et une folie à cela. Où nous sommes arrivés avec le jeu, où nous avons joué des centaines de millions d’heures et une communauté vraiment heureuse et tout ce genre de choses, vous savez, je suis d’accord avec cet accord que nous avons fait, non? «

Hello Games est surtout connu pour No Man’s Sky, le titre d’exploration de science-fiction extrêmement ambitieux que le studio a publié en 2016. Le développeur a d’abord été critiqué pour avoir trop promis et sous-livré le projet, mais finalement No Man’s Sky est devenu un succès récit.

En juillet 2018, le jeu a généré plus de 24 millions de dollars de revenus numériques en un mois seulement, selon le cabinet de recherche SuperData. Entre 2016 et 2018, les réserves de trésorerie de la société ont augmenté de 2500% grâce aux performances du jeu.

