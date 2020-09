L’édition Signature peut être précommandée sur Nintendo Switch et PS4 et comprend des objets de collection.

L’une des sorties les plus excitantes de juillet dernier était Hellpoint, une âme pour PC et consoles qui promettait d’amener les sinistres donjons et la magnificence des propres monstres de FromSoftware dans un cadre Lovecraftien. Si vous prévoyez de l’obtenir, vous voudrez peut-être savoir qu’il existe des éditions spéciales dans Format physique en attente d’atteindre PS4 et Nintendo Switch, avec divers objets de collection inclus.

On parle plus spécifiquement de Édition Signature, de la filiale éponyme de Merge Games. Il peut être réservé sur le site officiel pour 49,99 $ quelle que soit la plate-forme que vous choisissez, et comprend une copie du jeu de base (pour n’importe quelle région), deux épingles à thème, un certificat d’authenticité avec les signatures des développeurs, un CD avec le bande originale, un dépliant de 44 feuilles avec des illustrations de jeu et une boîte spéciale qui porte sa pochette extérieure.

Switch Edition arrive le 13 novembre De plus, les premiers acheteurs peuvent également obtenir une devise thématique, jusqu’à épuisement des unités. Étant donné que Hellpoint ne viendra pas sur Switch avant le 13 novembre, ce n’est que ce jour-là que les commandes terminées commenceront à être expédiées. En attendant, vous avez le temps de voir si la proposition vous convainc avec le bande annonce attaché dans les nouvelles.

Au moment d’écrire ces lignes, Hellpoint avait 78% d’avis d’utilisateurs positifs sur Steam, sur la base de 1131 avis publiés sur la plate-forme Valve. Une démo est également disponible, appelée La fête thespienne, qui est en fait un chapitre supplémentaire dans l’intrigue du jeu. J’ai personnellement trouvé celui-là quelque peu médiocre en termes d’animations, d’ennemis et d’armes; mais il semble que la croisade contre les dieux cosmiques de Cradle Games se soit mieux terminée que prévu dans la version finale du jeu.

