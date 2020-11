Ce jeu vidéo d’action et de rôle vous permettra de choisir entre un mode performance et un autre de qualité graphique.

A quelques jours de la première de la nouvelle génération de consoles, un autre jeu vidéo actuel vient d’annoncer son lancement sur Xbox Series X et PS5, précisant au passage les améliorations visuelles et de performances sur lesquelles il pariera dans son saut vers ces plateformes. C’est l’aventure de jeu de rôle et d’action Hellpoint, qui se déroule dans un univers de science-fiction sombre, nous propose de détruire des créatures monstrueuses dans une expérience de combat difficile.

Il y aura une mise à jour gratuite avec quelques améliorations techniques depuis la première de PS5 et Xbox SeriesPour profiter de ce jeu sur la nouvelle génération de PlayStation et Xbox, nous devrons attendre une date encore à déterminer en 2021, mais l’étude indépendante Jeux de berceau a déjà avancé quelques détails techniques et améliorations graphiques que nous trouverons dans cette version de Hellpoint, qui comme tant d’autres titres, aura mise à jour gratuite si vous possédez déjà l’original sur PS4 ou Xbox One.

Alors que le jeu de nouvelle génération prendra quelques mois à attendre, les fans qui font le saut vers PS5 et Xbox Series auront l’occasion de profiter de diverses améliorations techniques dès le premier jour grâce rétrocompatibilité des deux plates-formes. Sans aller trop loin, les auteurs de Hellpoint ont confirmé qu’un patch sera publié qui servira à débloquer le taux d’images par seconde du jeu, ayant également des “temps de chargement plus rapides”. En revenant à la version de nouvelle génération, les joueurs auront deux options:

Mode Performance: Résolution 4K dynamique et 60 images par seconde sur PS5 et Xbox Series X.

Mode qualité: Résolution 4K native et 30 images par seconde sur PS5 et Xbox Series X.

Il n’y a aucune mention du modèle Xbox Series S, donc à ce jour, l’inconnu reste sur les performances de Hellpoint dans le modèle le plus économique de la nouvelle génération de Microsoft. Si vous ne connaissez pas ce jeu vidéo d’action et de rôle avec une essence d’âme, un point en sa faveur est qu’il comprend l’option de jeu coopératif pour deux, afin que vous puissiez affronter ses redoutables ennemis en compagnie d’un ami. Il est actuellement disponible sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch.

