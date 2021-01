Après avoir été annoncé lors du salon PAX East en 2019, et un certain retard par rapport à la date initialement prévue en novembre, l’éditeur Merge Games a enfin pu communiquer la date de sortie finale de Hellpoint, une action rpg Avec un thème futuriste sombre et un style rappelant Dark Souls, il dispose également d’un excellent mode coopératif à la fois localement et en ligne. Le jour prévu pour votre arrivée dans l’eShop de la console Joy-Con est 25 février, et la bonne nouvelle est que juste un jour plus tard, il arrivera également au format physique, afin de couvrir plus de goûts, pour 34,99 €. Pour célébrer un tel événement, une bande-annonce avec plusieurs minutes de gameplay a été publiée, où nous pouvons voir comment cela se déroule.

Bande-annonce Hellpoint (Nintendo Switch)

Hellpoint est un RPG d’action sombre et stimulant se déroulant dans un univers de science-fiction atmosphérique où la frontière entre la science et l’occulte est floue. Autrefois le summum de la réussite humaine, la station spatiale Irid Novo est tombée. Ses ruines sont maintenant envahies par des entités interdimensionnelles cruelles qui agissent comme des marionnettes pour les dieux cosmiques malveillants. Vous avez été créé par l’auteur, imprimé organiquement sur Irid Novo, et envoyé en mission pour découvrir la série d’événements impies qui ont conduit à l’incident catastrophique connu sous le nom de Fusion. traits Irid Novo est un immense monde interconnecté plein de mystères, de passages cachés et de secrets à l’intérieur de secrets, que vous pouvez explorer dans l’ordre de votre choix. Plus d’effroi et de frissons vous attendent alors que vous vous aventurez dans le coin le plus sombre de cette colonie abandonnée. Des dizaines d’armes et d’armures à distance et de mêlée adaptées à votre style de jeu. Chaque arme a des capacités spéciales uniques qui sont débloquées au fur et à mesure que vous vous battez avec elles. Un nouvel univers de science-fiction fascinant qui rappelle les films de science-fiction classiques, se déroulant au lendemain d’un énorme cataclysme quantique et complet avec une histoire profonde et une bande-son induisant la chair de poule. Voir également La station spatiale orbite en temps réel autour d’un trou noir inquiétant qui déclenche divers événements dynamiques tels que des apparitions de boss, des raids de la horde, ainsi que des statistiques et des positions ennemies modifiées. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez vous joindre à quelqu’un d’autre à la fois localement et en ligne. Le jeu entier peut être terminé sans interruption en mode coopératif. Le butin est partagé et l’expérience du joueur local 2 est sauvegardée et non diluée.

La source

en relation