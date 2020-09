La saison de changement d’alignement est lancée, et l’une des premières équipes de SIC à avoir beaucoup souffert est HellRaisers.

Nous ne sommes qu’à deux jours du début de la saison 3 de Beyond the Summit Pro Series: EU / CIS. L’une des équipes les plus intéressantes qui participeront à cet événement est HellRasiers. L’équipe de SIC a subi de nombreux changements au cours de la dernière année.

À un moment donné, c’était l’une des meilleures équipes de la région et c’était vraiment intéressant à suivre. Cependant, une fois le COVID-19 arrivé, l’équipe ne pouvait pas vraiment faire grand-chose.

Changements récents

Miposhka quitte HellRaisers. En savoir plus: https://t.co/63WBRUA0wJ pic.twitter.com/vOGx6RF64T – HellRaisers Esports (@HELLRAISERSgg) 9 septembre 2020

Le joueur le plus récent qui a décidé de quitter HellRaisers est Yaroslav «Miposhka» Naidenov. Il faisait partie intégrante de l’équipe depuis un certain temps déjà, c’est pourquoi cela affectera définitivement les performances des RH. En fait, même Alex «Magician» Slabukhin, PDG des ressources humaines, a déclaré qu’il était un joueur formidable et qu’il espère le revoir bientôt.

Suite aux changements, nous ne savons toujours pas si les RH participeront réellement à la BTS Pro Series Saison 3: L Europe / CIS. Nous verrons très probablement deux remplaçants, mais les RH pourraient même décider de sauter l’événement.