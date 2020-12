Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Vous vous souvenez peut-être qu’il y a quelques mois, l’acteur Henry Cavill, l’acteur reconnu mondialement pour avoir donné vie à Superman dans Batman v Superman: Dawn of Justice, Sherlock Holmes dans Enola Holmes et Geralt of Rivia dans la série Netflix dans The Witcher , a fait sensation sur les réseaux sociaux après avoir été vu assembler son PC de jeu. Eh bien, comme tout autre passionné de cette plate-forme, Cavill est certainement au courant de l’actualité technologique et pour le démontrer, il a montré sa dernière acquisition.

En juillet, Henry Cavill a beaucoup donné à parler car il a montré une vidéo dans laquelle il est lui-même en charge d’assembler son PC composant par composant pour jouer à des jeux vidéo. Ces composants vieillissent généralement avec les mises à niveau matérielles que les entreprises technologiques effectuent constamment.

Malgré le fait que la machine était super puissante, l’acteur a apparemment vu que la puissance de son nouveau PC pouvait être améliorée, il a donc estimé qu’un renouvellement de l’un de ses principaux composants était nécessaire, qu’il a remplacé par un de dernière génération.

Dans le cas où vous l’avez manqué: ces composants ont utilisé Henry Cavill pour construire son PC de jeu.

Henry Cavill a profité de ses vacances pour améliorer son PC de jeu

Nous nous référons, bien sûr, à la carte vidéo. Cavill a assemblé son boîtier avec un puissant ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC, qui est bien sûr très puissant et capable d’afficher également un gameplay par lancer de rayons, par exemple. Cependant, l’acteur a décidé de mettre à niveau son PC avec un Nvidia RTX 3090.

Bien qu’il y ait eu une pénurie importante de ces cartes peu de temps après leurs débuts, apparemment l’acteur n’a eu aucun problème à obtenir la carte graphique la plus puissante du marché et a profité de ses vacances de Noël pour l’intégrer dans sa machine de jeu. avait l’habitude de passer du temps à jouer à des jeux pendant son temps libre.

On vous laisse avec l’image de Cavill et sa nouvelle acquisition.

Qu’avez-vous pensé de la nouvelle acquisition de Cavill? Comme l’acteur, avez-vous déjà cette carte graphique de dernière génération? Dites le nous dans les commentaires.

C’est définitivement une très bonne nouvelle après avoir appris qu’Henry Cavill avait été blessé lors du tournage de la saison 2 de The Witcher. Heureusement, son accident n’est pas arrivé à grand et il se remet, et cela n’a pas eu un si gros impact dans la production puisque la période de repos coïncidait avec son reste de fin d’année. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Henry Cavill en visitant cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source