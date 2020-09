Untitled Goose Game reçoit une mise à jour multijoueur coopérative sur toutes les plates-formes, en même temps qu’il sort sur deux nouveaux magasins PC: Steam et itch.io.

Le succès inattendu de House House en 2019 est un jeu simple: vous incarnez une horrible oie qui erre sans but dans un pittoresque village anglais rural, semant la terreur et ruinant la journée de tous.

Untitled Goose Game a été initialement publié sur PC en tant qu’exclusivité Epic Games Store, donc son arrivée sur Steam est susceptible d’intriguer beaucoup de nouveaux joueurs potentiels. Pendant ce temps, les propriétaires existants ont hâte de semer la terreur en mode deux joueurs lorsque la nouvelle mise à jour arrivera.

Quand la mise à jour multijoueur de Untitled Goose Game est-elle disponible?

Untitled Goose Game recevra une mise à jour multijoueur et sortira sur Steam et itch.io, le 23 septembre – selon la liste Steam du jeu, l’heure de cette sortie est 12h00 midi HE (09h00 PT ou 17h00 BST ).

On ne sait pas quand la mise à jour arrivera pour les plates-formes existantes, mais on peut s’attendre à ce que le nouveau mode soit publié à peu près au même moment où Untitled Goose Game arrive sur Steam.

maison Maison

Comment télécharger la mise à jour du jeu Untitled Goose

Si vous avez acheté Untitled Goose Game sur console et que les téléchargements automatiques sont activés, la mise à jour multijoueur gratuite devrait se télécharger automatiquement au moment de sa sortie.

Si, en revanche, vous avez désactivé les téléchargements automatiques, vous devrez peut-être suivre ces étapes:

Sur PS4, passez la souris sur Untitled Goose Game, appuyez sur le bouton Options de votre manette et sélectionnez Vérifier les mises à jour

Sur Switch, passez la souris sur Untitled Goose Game, appuyez sur le bouton + de votre manette et sélectionnez Mise à jour logicielle

Sur Xbox One, sélectionnez Untitled Goose Game, sélectionnez Manage Game, puis sélectionnez Updates sur le côté gauche de l’écran.

Cela devrait vous permettre de télécharger la mise à jour multijoueur de Untitled Goose Game, mais uniquement après la date de sortie.

