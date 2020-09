Après un an d’accès anticipé, l’heure de sortie de la version 1.0 de Unrailed est enfin arrivée. Les fans de trains qui s’écraseront enfin trouveront leur solution sur toutes les plateformes.

Unrailed est un jeu de construction ferroviaire multijoueur coopératif, permettant aux joueurs de travailler ensemble pour construire leur propre système ferroviaire. Ou, alternativement, les joueurs peuvent créer un énorme désordre en écrasant des trains les uns sur les autres.

Jusqu’à présent, les joueurs devaient soit se contenter de la version Early Access du jeu, soit jouer à la démo limitée sur la Nintendo Switch. Désormais, toutes les principales plates-formes pourront profiter de Unrailed.

À quelle heure sort Unrailed?

Unrailed sortira sur PS4, Switch et Xbox One le 23 septembre 2020, bien que les délais de sortie spécifiques puissent varier.

Le nouveau contenu est généralement ajouté au commutateur à 00h00 minuit ET (21h00 PT, 05h00 BST). Les temps sur PS4 et Xbox One varient, et ces deux plates-formes n’ont pas encore de liste pour Unrailed, donc l’attente pourrait être un peu plus longue.

Au moment de sa sortie sur d’autres plateformes, Unrailed recevra également une mise à jour sur Steam le 23, pour l’amener à la version 1.0. Le moment choisi n’est pas clair car cela dépendra du développeur Indoor Astronaut et de l’éditeur Daedalic, mais il est probable que cela augmente à peu près au même moment que le lancement de Switch.

Combien coûte Unrailed?

Unrailed coûte 19,99 $ ou 15,99 £ sur toutes les plateformes au moment de sa sortie. Le jeu est facilement disponible à ce prix lors de l’accès anticipé sur Steam, depuis un peu plus d’un an.

Il est possible que le prix de Unrailed soit réduit à un moment donné d’une vente, mais il est peu probable que cela se produise trop près du lancement.

En attendant, avec l’heure de sortie de Unrailed enfin là, les joueurs de toutes les plates-formes ont la possibilité de profiter de ce simulateur de ligne de train original pour eux-mêmes.

