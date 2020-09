Call Of Duty: Black Ops Cold War est une suite de Black Ops 1 plutôt qu’un redémarrage comme la série Modern Warfare. Avec Cold War officiellement annoncé, cette vidéo vous fera découvrir les points clés de l’intrigue et les personnages qui ont précédé le nouveau jeu, ainsi que des domaines dans lesquels Cold War pourrait revoir des éléments non résolus de l’histoire dans Black Ops 1.

Cold War aura des personnages préférés des fans, notamment Frank Woods, Alex Mason et Jason Hudson. Nous couvrirons également quelques méchants clés qui restent en vie à la fin de Black Ops 1. Nous savons que Cold War mettra en vedette de nouveaux personnages, dont un officier de la CIA nommé Russell Adler qui traque un espion soviétique nommé Perseus. Au début de la guerre froide, Perseus est devenu actif dans le vol et le sabotage du programme d’armes nucléaires américain. Le jeu se déroule principalement dans les années 1980 et mettra également en vedette le président Ronald Reagan.

Call Of Duty: Black Ops est sorti en 2010, et dix ans plus tard, Cold War sortira le 13 novembre sur PS4, Xbox One et PC. Le jeu arrivera sur les consoles de nouvelle génération, PS5 et Xbox Series X, lors de leur lancement en 2020. Bien que nous couvrions l’histoire du mode solo ici, il y aura également une révélation multijoueur le 9 septembre qui pourrait détailler le lien entre la guerre froide Warzone. Nous n’avons toujours pas entendu parler du mode Zombies, mais il est confirmé qu’il fait partie du jeu.