Ce vendredi va enfin atteindre nos mains Call of Duty: Guerre froide Black Ops, dont nous pouvons profiter à la fois dans la génération actuelle et dans la nouvelle génération de consoles. contrairement à Guerre moderne, cette nouvelle proposition de Logiciel Treyarch et Raven inclura le mode Assaut des zombies et ici nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur lui.

Pour commencer, l’histoire du mode Zombis reprendra l’arc de Éther noir, même qui a été présent dans toute la franchise. Cette nouvelle itération se déroulera dans les années 80 et se concentrera sur la lignée des personnages précédents. En conséquence, nous verrons le retour de Samantha Maxis, cette fois en tant qu’adulte, ainsi que Gregory tisserand et quelques autres visages familiers.

La tradition sera également élargie et nous pouvons maintenant trouver différents artefacts qui nous permettront d’en apprendre plus sur l’histoire. Par exemple, il y aura plusieurs enregistrements audio répartis sur les cartes, que nous pouvons écouter à tout moment via le menu principal. Nous serons également en mesure d’inspecter de près les artefacts que nous trouvons et, espérons-le, nous pourrons même déchiffrer des codes secrets qui révéleront des informations supplémentaires sur l’histoire.

En ce qui concerne le gameplay, une série de changements importants ont été mis en œuvre qui amélioreront considérablement votre expérience de jeu. Par exemple, le système de progression sera désormais partagé entre multijoueur, Warzone et Zombies. Cela signifie que vous pouvez terminer la passe de combat de la manière qui vous convient, vous ne serez plus limité à un seul mode de jeu.

Les pouvoirs et avantages sont essentiellement les mêmes que dans les versions précédentes, contrairement à maintenant, ils évolueront avec vous à mesure que le jeu progresse. Grâce à un système d’artisanat, vous pouvez améliorer vos armes, de sorte que l’arme que vous avez depuis le début fonctionne également pendant la phase finale. Bien sûr, tant que vous l’améliorez avec les différents matériaux que les zombies que vous tuez libèrent.

Les classes seront désormais beaucoup plus définies grâce au nouveau système amélioré de Avantages. Par exemple, si vous décidez d’être le guérisseur de votre équipe, vous pouvez équiper une capacité pour faire revivre un coéquipier à distance ou équiper une aura de santé qui guérira constamment vos alliés proches.

Enfin, ses développeurs ont également parlé un peu des améliorations que le jeu aura sur PS5 et Xbox Series X / S. Bien que nous ne verrons évidemment pas un plus grand nombre de zombies à l’écran, ils ont mentionné que nous pouvons nous attendre à de meilleures résolutions, une plus grande attention aux détails et bien sûr, une plus grande fidélité graphique. Il a également été confirmé qu’il sera possible de jouer entre toutes les plateformes possibles, en plus d’offrir de nouvelles cartes totalement gratuites après le lancement.

Call of Duty: Guerre froide Black Ops fera ses débuts le 13 novembre pour PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One et PC.

La source: Activision