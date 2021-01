Même si vous n’avez jamais joué à aucun de leurs jeux, vous en savez probablement plus qu’assez sur l’un des tueurs à contrat les plus célèbres de l’industrie, l’agent 47, protagoniste de la célèbre saga HITMAN. Après 20 ans (en route vers 21) depuis la sortie de son premier titre PC, et avec plus d’une douzaine de jeux dans ses bagages personnels, On a annoncé dans la Nintendo Direct Mini: Partner Showcase d’octobre 2020 quelle serait l’arrivée de l’assassin mythique sur la console hybride de Nintendo avec HITMAN 3, en tirant parti des options de jeu dans le cloud que nous avons déjà vues précédemment dans des jeux comme Resident Evil VII, Assassin’s Creed Odyssey, ou le cas le plus récent de Contrôle. Avec son lancement pour le reste des consoles ce même 20 janvier, il fallait encore savoir quand serait le moment de l’Agent 47 sur Nintendo Switch … jusqu’à maintenant.

On connaît déjà la date de sortie de HITMAN 3 sur Nintendo Switch

À la surprise de beaucoup d’entre vous, HITMAN 3 fera le saut à travers sa version Cloud vers Nintendo Switch ensuite … 20 janvier! C’est comme ca, L’Agent 47 sera disponible le même jour de lancement que sur les autres plateformes. Malgré le fait que la date soit déjà relativement proche, nous devons encore savoir quelques choses sur cette version du jeu compte tenu des particularités que la version cloud des jeux sur Nintendo Switch porte en elle-même, comme si nous aurions la version gratuit disponible au lancement comme cela se produit déjà avec d’autres titres ou s’il inclura tout le contenu qui a été annoncé sur le reste des consoles, comme Missions HITMAN 1 et 2. En attendant de connaître tous ces détails et les surprises que l’agent 47, le monde des assassins et HITMAN 3 en général nous apporteront sûrement, nous ne pouvons que préparer notre silencieux pour affronter notre dernière mission.

HITMAN 3 sur Nintendo Switch arrive le 20 janvier! Le monde de l’assassinat vous attend… pic.twitter.com/IHVDEZwQbw – IO Interactive (@IOInteractive) 15 janvier 2021

Voir également

La source

en relation