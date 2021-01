Il en reste très peu pour lui hitman 3 grande première, la troisième pièce qui mettra fin à l’histoire de l’agent 47 et de ses missions à haut risque. Par conséquent, IO Interactive a présenté des changements majeurs à la proposition ces dernières semaines, montrant à la fois sa jouabilité avec la réalité virtuelle et certains détails basés sur les personnages et l’action présente.

Mais maintenant, ils ont voulu aller plus loin. Cette fois, ils ont cherché à partager avec les joueurs non seulement les informations les plus intéressantes, mais aussi présenter la liste des emplacements que nous pouvons visiter avec notre agent. Bien sûr, bien que la société ne considère pas que cela puisse briser la magie de ceux qui veulent tout profiter et tout découvrir en jouant, vous préférerez peut-être éviter de lire les noms suivants.

Hitman 3 | IO Interactive

Si, d’un autre côté, vous êtes prêt à continuer à connaître un peu mieux le travail, alors nous partageons ce qui suit liste des emplacements confirmés par l’entreprise. Un large itinéraire qui nous mènera dans différentes parties du monde et qui, sans aucun doute, nous laissera des paysages spectaculaires et plus d’une surprise avec ses détails:

Dubaï – Émirats arabes unisDartmoor – Royaume-UniBerlin – AllemagneChongqing – ChineMendoza – ArgentineCarpates – Roumanie

Bien sûr, pour tous ceux qui souhaitent profiter de cette belle histoire, nous trouvons une proposition où la furtivité et l’action joueront un grand rôle. Et cela, bien sûr, nous donnera beaucoup de liberté lorsqu’il s’agira d’explorer ou même de surmonter les différents défis qui se présentent à nous, en récompensant les joueurs en fonction du style de jeu qu’ils choisissent d’utiliser pour surmonter les défis. Tout cela à l’intérieur de Hitman III, disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series X.