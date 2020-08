Nombreux sont les joueurs qui ont apprécié le histoire spectaculaire présente dans Hitman. L’agent 47 a été l’un des personnages de jeux vidéo les plus mémorables et, surtout, adoré compte tenu de sa grande facilité à se camoufler pour pouvoir remplir ses différentes missions en matière de liquidation des méchants. Mais c’est justement ce personnage qui rendra ses adieux encore plus spectaculaires.

Hitman 3 a fait toutes sortes de propositions, soulignant même l’ajout de VR et son exclusivité temporaire dans Epic Games Store. Ce sont toutes ces propositions qui promettent de donner sa propre lumière à un titre qui nous présentera le grand final de ce personnage et auquel nous devons commencer à nous préparer. Bien qu’il ne sortira pas avant janvier 2021, nous connaissons les exigences minimales et recommandées pour le jeu.

Configuration minimale requise pour Hitman 3 sur PC

Système d’exploitation: Windows 10 64 bits Processeur: Intel Core i5-2500K 3,3 GHz CPU / AMD Phenom II X4 940 CPU RAM: 8 Go Stockage interne: 80 Go compatible Direct X 12 Carte graphique: NVIDIA GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870

Configuration recommandée pour Hitman 3 sur PC

Système d’exploitation: Windows 10 Processeur 64 bits: Processeur Intel Core i7 4790 4 GHz RAM Mémoire: 16 Go Stockage interne: 80 Go Carte graphique compatible Direct X 12: Nvidia GPU GeForce GTX 1070 / AMD GPU Radeon RX Vega 56 8 Go

N’oubliez pas que pour profiter de cette grande aventure sur PC, vous devrez le faire via l’Epic Games Store, une boutique qui a été créée avec son exclusivité temporaire. En revanche, Hitman 3 a confirmé son arrivée à Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X et PlayStation 5.