Une des grandes surprises qu’apporte Hitman 3 pour les joueurs c’est la possibilité de profiter de tous les niveaux de la trilogie basée sur l’importation des phases des jeux et des extensions que nous avons déjà des titres précédents. Malheureusement, quelque chose de très simple pour les joueurs sur console mais pas si facile pour ceux qui aiment la version PC.

L’un des problèmes que présente cette version est l’exclusivité de l’Epic Games Store, qui limite la possibilité d’accéder aux jeux précédents. Cela est dû à si vous avez les premiers jeux sur Steam et que vous souhaitez jouer le troisième rôle dans Epic Games Store, vous ne pourrez pas importer les phases de ces versions, sauf si vous optez pour certaines des solutions marquées par IO Interactive.

Hitman 2 | Jeux Warner Bros.

Une des mentions IO Interactive est que Hitman 3 dans Epic Games va inclure, pendant les 10 premiers jours, le Hitman 1 GOTY Access Pass est gratuit. Bien sûr, si vous souhaitez rejouer plus tard, vous devrez payer, sauf si vous étiez l’un des joueurs ayant obtenu le titre dans la boutique des créateurs de Fortnite. Mais qu’en est-il de la deuxième partie de la trilogie?

Ici nous avons un problème et c’est que la deuxième partie n’est pas actuellement dans la boutique, bien que oui, ce que nous pouvons faire est d’importer notre progression à travers les sauvegardes. Bien sûr, cela signifie un peu d’attente. Mais ce dont nous sommes sûrs, c’est que la société cherchera des solutions pour que les joueurs puissent profiter de la meilleure expérience possible avec Hitman 3, un titre qui sera disponible sur quelques jours sur PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 et PlayStation 5.