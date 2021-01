Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

HITMAN 3 a fait ses débuts la semaine dernière et a été applaudi par les critiques et les fans. Qu’un jeu soit bien accueilli ne signifie pas qu’il s’agit d’un succès monétaire, mais cela ne se produit pas dans cette situation. On le dit depuis IO Interactive a confirmé que HITMAN 3 est déjà rentable.

IO Interactive a confirmé à GamesIndustry.biz que HITMAN 3 avait déjà récupéré ses frais de développement. Ce qui est impressionnant, c’est qu’ils l’ont fait en moins de 7 jours.

«Nous avons été très satisfaits du chemin parcouru par HITMAN 3», a expliqué Hakan Abrak, PDG d’IO Interactive. «Cela a été un travail d’amour entre les fans et tout le monde dans le studio. En tant que développeur et distributeur, nous sommes extrêmement fiers de dire que HITMAN 3 est déjà rentable. Nous avons récupéré l’intégralité des coûts de développement en moins d’une semaine », a-t-il expliqué.

Pour le moment, il n’y a pas de détails spécifiques sur le succès de HITMAN 3 dans toutes les régions du monde. Tout ce que nous savons, c’est que ce fut un succès commercial au Royaume-Uni, en arrivant en tête de leurs graphiques de ventes.

IO Interactive se sent en bonne position grâce à HITMAN 3

C’est certainement une bonne nouvelle pour les fans de HITMAN, mais surtout pour IO Interactive. Ce qui se passe, c’est qu’Abrak s’assure que cela les met dans une bonne position pour atteindre leurs prochains objectifs.

«Cela nous met dans une très bonne position et nous donne la confiance nécessaire pour nous en tenir à nos plans ambitieux pour de futurs projets», a-t-il expliqué.

Plus tard, Abrak a précisé qu’à l’avenir, ils auront le même niveau de demande qu’ils ont eu jusqu’à présent. De cette façon, les fans peuvent être assurés de l’avenir de la série et de projets tels que le jeu James Bond.

«Nous exigeons que nos jeux soient fabriqués à la main, méticuleusement détaillés et uniques. À ce stade, nous offenserions notre communauté si nous offrions moins que cela. Ils nous ont habitués à mettre la barre haute pour des expériences de qualité et mémorables », a-t-il expliqué.

Et pour vous, que pensez-vous de cette nouvelle? Etes-vous satisfait du succès de HITMAN 3? Dites le nous dans les commentaires.

HITMAN 3 est disponible pour PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X! S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. N’oubliez pas que les utilisateurs de certaines régions peuvent y jouer sur Nintendo Switch grâce à une version disponible dans le cloud. Vous pouvez en savoir plus sur cette aventure de l’agent 47 en cliquant ici.