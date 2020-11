IO Interactive a signalé qu’il collaborait avec Intel pour améliorer les performances du jeu.

L’étude IO Interactive passe un bon moment et en a mois passionnants. En plus de leur prochaine grande sortie en 2021, Hitman 3, nous avons également appris récemment qu’ils travaillaient sur un nouveau jeu vidéo James Bond. Mais, pour revenir au troisième opus de Hitman, le studio a annoncé améliorations futures pour le titre dans PC.

L’étude a indiqué qu’elle introduirait lancer de rayons après le lancement, à une date inconnue: “Nous mettrons en œuvre le Ray Tracing après le lancement du jeu, plus tard en 2021De plus, IO Interactive a signalé que fonctionne avec Intel pour “optimiser le jeu pour sa sortie et au-delà, avec des mises à jour, des ajustements et des améliorations tout au long de 2021 qui améliorera l’expérience pour jouer sur un PC haut de gamme et un processeur multicœur. “

Fruit de cela collaboration avec la société américaine, les développeurs espèrent que le jeu s’améliorer considérablement ses performances en compatible: “Ces optimisations incluent l’amélioration de HITMAN 3 pour les joueurs PC avec CPU de plus de 8 cœurs; vous pourrez vous déplacer plus de monde [de gente] à Dubaï ou expérimentez une destructibilité plus complexe à Dartmoor. Nous présentons également le Ombrage à taux variable, une technique qui nous permet de hiérarchiser les ressources GPU. “

L’étude en a profité pour rappeler que ce mois-ci la franchise Hitman fête ses 20 ans, puisque c’est en novembre 2000 que le titre est sorti Hitman: nom de code 47. C’est pourquoi l’étude a abandonné qu’il y aura nouvelles annonces au cours des prochains jours, nous devrons donc être à l’affût. N’oubliez pas que le jeu vidéo arrivera sur consoles et PC le 20 janvier 2021.

