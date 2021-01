Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 10/01/2021 21:29

Hitman 3 mélangera trois jeux complets, combinant le contenu des deux tranches précédentes pour une expérience dont vous pourrez profiter nativement sur les nouvelles consoles. Cependant, les fans ne peuvent s’empêcher de s’inquiéter de l’énorme espace dont cette trilogie va avoir besoin, mais heureusement, ses développeurs ont trouvé un moyen de réduire sa taille.

Si vous installez tout le contenu de Hitman 2 nous parlons d’un total de 125 Go dans les consoles précédentes, et avec le nouveau jeu, sa taille pourrait augmenter jusqu’à 200 Go. Cependant, IO Interactive a réussi à optimiser ces jeux pour que, lors de l’installation des trois, ils n’occupent que 100 Go de stockage:

«Une chose que tout le monde sera heureux d’entendre, c’est que nous avons réussi à réduire considérablement la taille du jeu. Les trois jeux avec tout le contenu occuperont environ 100 Go. “

Souviens-toi que Hitman et Hitman 2 Ils ont également reçu des améliorations visuelles qui l’amèneront à égalité avec le troisième volet de la franchise. Malgré le fait que 100 Go, c’est encore beaucoup d’espace, en particulier dans les nouvelles consoles avec leur capacité limitée, n’oublions pas que nous parlons de trois jeux complets dans un seul package.

Hitman 3 fera ses débuts le 21 janvier pour PS5, Xbox Series X / S, PS4, Xbox One et PC. Ici, vous pouvez voir à quoi ressemble le jeu sur les nouvelles consoles, et vous pouvez également le vérifier en VR.

Via: Resetera

