Un nouveau gameplay court à Dubaï montre comment cette fonctionnalité fonctionnera.

Hitman 3 a de grandes ambitions pour son contenu: nous aurons des missions des tranches précédentes compressées en 100 Go, elles auront des améliorations visuelles et jouables; et on attend aussi de IO Interactive, la rejouabilité sera une priorité absolue. Mais si revivre le même scénario encore et encore, pour de nombreuses options qui se présentent, est lourd pour vous, les responsables ont une nouvelle stratégie en tête: inclure raccourcis permanents.

L’idée, comme son nom l’indique, est de donner aux joueurs la possibilité de débloquer un moyen plus rapide d’atteindre l’objectif principal qui, contrairement au reste des raccourcis, ne redémarre pas d’une partie à l’autre. Les trouver ne sera pas facile, oui, donc trouver ces options sera entre les mains de la plupart des joueurs. curieux et prêt à explorer le scénario.

De Game Informer, ils offrent un regard exclusif sur cette fonctionnalité avec un gameplay bref se déroule à Dubaï, l’une des nouvelles arènes (qui a également eu un autre gameplay récemment), où vous pouvez facilement voir comment les raccourcis mènent non seulement les joueurs experts au principal problème de la mission, mais sont également indispensables pour ceux qui veulent presser le temps maximum des marqueurs.

Hitman 3 sera disponible le 20 janvier. On peut y jouer sur PC, Stadia et consoles des deux générations actuelles. Pendant ce temps, chez IO Interactive, ils ont élargi leur champ d’action: bien que notre cher assassin chauve ait encore beaucoup à dire, la prochaine étape est un nouveau jeu de l’agent 007.

En savoir plus: Hitman 3 et IO Interactive.

