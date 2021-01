Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

IO Interactive veut qu’Hitman III devienne une sorte de plate-forme pour la dernière trilogie Agent 47. Pour cette raison, le nouvel opus sera publié avec quelques améliorations pour les titres précédents.

Hitman III promet d’inclure tous les emplacements des 2 jeux précédents, ce sera donc un ensemble de contenu robuste. Comme si cela ne suffisait pas, le jeu aura un support pour PlayStation VR, il sera donc possible de jouer tous les épisodes de la trilogie en réalité virtuelle.

Nous savons maintenant que la troisième tranche sera également accompagnée d’autres améliorations pour ses prédécesseurs. IO Interactive offrira de meilleurs graphiques dans les premières versions et une taille de téléchargement plus accessible pour tous les joueurs.

Hitman III fera ses débuts avec ces améliorations pour toute la trilogie

Selon les détails, IO Interactive a travaillé dur pour réduire au maximum le poids d’Hitman III. Ainsi, le titre pèsera environ 100 Go. Bien que le chiffre semble élevé, il faut tenir compte du fait que le titre inclura la trilogie complète.

“Nous avons réussi à réduire considérablement la taille du jeu. Les 3 jeux avec tout le contenu occuperont environ 100 Go. Les gains les plus importants sont dus à la gestion des données et des structures de fichiers”, explique l’étude.

IO Interactive a détaillé que la réduction de poids de la trilogie était également possible grâce à l’élimination des données en double, ainsi qu’à une méthode plus efficace de compression de texture.

La bonne nouvelle ne s’arrête pas là, car le développeur a également réussi à améliorer l’apparence des 2 premiers jeux de la trilogie Agent 47. Selon l’étude, ils ont amélioré les réflexes du moteur, donc les jeux auront une meilleure apparence.

“Nous avons amélioré le moteur avec des reflets dans l’espace. Le meilleur? Il est compatible avec les 2 précédents jeux de la trilogie et de nombreuses surfaces ont été améliorées”, explique IO Interactive

Hitman III arrive sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One et PC le 20 janvier. Vous trouverez ici plus d’informations sur la nouvelle tranche de la franchise.

