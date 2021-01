Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 27/01/2021 9h45

Hitman III Il est arrivé sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch et PC le 20 janvier. Sept jours seulement après son lancement, IO Interactive, les développeurs et éditeurs de cet épisode, ont révélé que ce titre a déjà réussi à récupérer son coût de développement, et est déjà rentable.

C’est sans aucun doute une excellente nouvelle pour l’étude européenne. Après la publication des deux premiers opus de cette nouvelle trilogie par Square Enix et Warner Bros, IO Interactive a décidé de tenter sa chance et de suivre ce processus seul, quelque chose qui a apparemment donné de bons résultats.

Au cours de sa première semaine sur le marché, le jeu s’est hissé au sommet des jeux les plus vendus au Royaume-Uni, et est positionné pour être la tranche la plus réussie de la série. Voici ce que Hakan Abrak, PDG d’IO Interactive, avait à dire à ce sujet:

«Nous sommes très satisfaits du voyage avec Hitman 3. Cela a été un travail d’amour entre nos fans et tout le monde dans le studio. En tant que développeur et éditeur, nous sommes extrêmement fiers de dire que Hitman 3 est déjà rentable. Nous avons récupéré l’intégralité des coûts du projet en moins d’une semaine. Cela nous met dans une très bonne position et nous permet d’avancer en toute confiance avec nos plans ambitieux pour les projets futurs. “

Rappelons que IO Interactive travaille actuellement sur un nouveau jeu 007, qui nous présentera une histoire complètement originale et James Bond. Sans aucun doute, Le succès d’Hitman III est une bonne nouvelle qui donnera confiance au studio pour son futur projet.

Via: GamesIndustry.biz

