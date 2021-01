Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Nintendo Switch a été privé de certaines des versions tierces les plus récentes en raison de ses limitations techniques. Malgré cela, diverses études ont cherché des alternatives pour amener leurs titres sur la console hybride et profiter de son succès mondial.

Pour cette raison, nous avons vu plusieurs jeux exigeants arriver sur Switch grâce à la puissance du cloud. Le cas le plus récent était celui de Control, qui a été confirmé dans le Nintendo Direct d’octobre avec une version de Hitman III.

IO Interactive a décidé de faire passer la nouvelle aventure de l’agent 47 à Switch via le cloud. Cela sera possible grâce à Hitman III – Cloud Version, qui a enfin une date de sortie.

Bientôt, vous pourrez jouer à Hitman III sur Switch via le cloud

Hitman III arrive sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One et PC le 20 janvier. IO Interactive a donné de bonnes nouvelles aux utilisateurs de Nintendo Switch, car ils ne devraient plus attendre pour profiter du titre.

Ceci depuis Hitman III – Cloud Version sera publié simultanément avec le reste des versions, il sera donc également disponible le 20 janvier. Il peut être téléchargé sur le Switch eShop.

IO Interactive n’a pas révélé tous les détails sur le jeu, donc pour l’instant on ne sait pas exactement comment il fonctionnera, combien il pèsera, son prix, ou s’il sera disponible dans toutes les régions.

Il est important de mentionner que le titre nécessitera une bonne connexion Internet pour avoir une expérience de jeu satisfaisante. Pour encourager les joueurs à essayer la version Nintendo Switch, le studio a publié une bande-annonce montrant Hitman III – Version Cloud. Vous pouvez le voir ci-dessous:

HITMAN 3 sur Nintendo Switch arrive le 20 janvier! Le monde de l’assassinat attend … pic.twitter.com/IHVDEZwQbw – IO Interactive (@IOInteractive) 15 janvier 2021

Nintendo Switch ne sera pas le seul endroit pour profiter du nouvel opus via le cloud. Au cas où vous ne le sauriez pas, IO Interactive s’efforce également d’apporter la trilogie Agent 47 à STADIA, le service de streaming de Google disponible dans certaines régions.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Hitman III arrivera avec des améliorations visuelles pour toute la trilogie Agent 47

Hitman III arrive sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox One et PC le 20 janvier. Vous trouverez ici plus d’informations sur la nouvelle tranche de la franchise.