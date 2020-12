Trois heures de campagne supplémentaires qui profiteront des améliorations du jeu vidéo The Coalition sur Xbox Series X | S.

Gears 5 était l’une des meilleures sorties de l’année dernière, et maintenant les joueurs de PC et Xbox —Xbox Series X | S et Xbox One— auront le plaisir de profiter d’un nouvelle campagne de trois heures avec le lancement ce 15 décembre prochain, Gears 5 – Hivebusters, une extension qui sera disponible dès le premier jour Xbox Game Pass ainsi que pour son achat pour 19,99 euros.

Hivebusters, également connu en espagnol sous le nom de Broyeur de ruche!, nous met dans les rôles de Lahni, Keegan et Mac, les héros présentés dans le mode Escape de Gears 5, lors de leur première mission dans le cadre du programme secret Hivebuster. Ces héros, qui composent le peloton du Scorpion, doivent se lancer dans une mission suicide afin de détruire un nid d’essaim. «Cette entreprise ardue pourrait être la clé du salut de Sera et les conduire à leur propre rédemption!», Décrit la Coalition.

En développant les informations, cette extension a support pour coopérative jusqu’à trois utilisateurs – soit en ligne ou en écran partagé – et c’est situé dans les îles volcaniques Galangi, une terre de rivières de lave et de plages de sable. Votre plaisir vous donnera accès à un total de 16 nouvelles réalisations – 210G – et permettra aux utilisateurs d’utiliser et d’améliorer les capacités ultimes de la campagne pour la première fois. Microsoft souligne également que l’extension est compatible avec les optimisations de Gears 5 pour Xbox Series X | S. Autrement dit, les utilisateurs trouveront des temps de chargement réduits, une prise en charge de la reprise rapide, un taux de rafraîchissement variable et des graphiques 4K HDR Ultra.

Le cinquième volet numérique de la saga Gears of War a été lancé à l’automne 2019 étant pour 3DJuegos l’une des meilleures versions de l’année. Vous pouvez trouver les raisons pour lesquelles nous étions si enthousiastes dans la revue Gears 5 publiée dans le magazine. Avant de terminer, nous rappelons qu’actuellement, les utilisateurs peuvent rejoindre Xbox Game Pass Ultimate pour la première fois en ne payant qu’un euro pour un abonnement de trois mois.

