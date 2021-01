Pour beaucoup, cela a été une grande surprise avec une bande-annonce divulguée montrant un RPG imposant basé sur l’univers créé par JK Rowling. Et bien que pendant des mois nous n’ayons eu aucune confirmation de la part de l’entreprise, c’était finalement lors d’un événement PlayStation 5 lorsque l’existence de Hogwarts Legacy a été confirmée, un titre développé par Avalanche Software.

Dans sa présentation, et pendant un temps, on a cru que le titre verrait enfin sa première en 2021. Une idée plus que satisfaisante pour les joueurs, même si malheureusement elle ne sera pas possible. Cela a été confirmé par l’étude avec un message sur les réseaux sociaux où, avec grand regret, ils ont confirmé que finalement le jeu sortira en 2022.

Bien sûr, dans le message, ils apprécient le grand soutien reçu par les fans et leur grande réaction à l’annonce. Précisément pour tout ce soutien reçu, sont déterminés à créer le meilleur jeu possible, ils ont donc décidé de prendre tout le temps nécessaire pour développer le jeu comme ils en ont besoin, malgré le fait qu’ils n’ont pas indiqué les raisons pour lesquelles ils ont pris cette décision. Pour cette raison, nous devons malheureusement attendre pour créer notre propre histoire à Poudlard, la célèbre école de magie et de sorcellerie.

Cette aventure non-moldue nous emmènera dans un monde plein de créatures magiques, une histoire fantastique et, bien sûr, notre grande capacité à créer le sorcier et la sorcière qui parviennent à atteindre le sommet, sans aucun obstacle à traverser. son chemin. Tout cela dans Hogwarts Legacy, un titre qui continue de programmer sa sortie sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X.