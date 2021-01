Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’année dernière, une annonce a ravi tous les fans de Harry Potter. Nous nous référons à Hogwarts Legacy, un nouveau RPG qui se déroulerait dans le monde de la magie et de la sorcellerie. Si cela vous excitait et que c’était l’une de vos sorties les plus attendues pour 2021, nous avons une mauvaise nouvelle pour vous: elle a été retardée.

Grâce à une déclaration, Portkey Games a révélé qu’ils avaient pris la décision difficile de retarder la sortie de Hogwarts Legacy. C’est pourquoi le jeu sortira jusqu’en 2022 et non en 2021, comme prévu à l’origine.

Il est à noter que l’héritage de Poudlard a été retardé en raison du temps de développement supplémentaire requis. Ceci dans le but d’offrir la meilleure expérience possible à tous les fans de Harry Potter qui sont enthousiasmés par cette sortie.

«Nous tenons à remercier les fans du monde entier pour leur formidable réaction à l’annonce de Hogwarts Legacy par notre société Portkey Games. Créer la meilleure expérience possible pour tout le monde dans le monde de la sorcellerie et de la sorcellerie et pour les fans de jeux est la clé pour nous, nous lui donnerons donc le temps dont il a besoin », a expliqué Portkey Games.

pic.twitter.com/9zqii6DZLm – Héritage de Poudlard (@HogwartsLegacy) 13 janvier 2021

Qu’est-ce que l’héritage de Poudlard?

Au cas où vous ne le sauriez pas, Hogwarts Legacy est un nouveau projet développé par Avalanche Software, un studio connu pour son travail sur Disney Infinity. C’est un RPG dans lequel vous pouvez découvrir Poudlard au 19ème siècle. Autrement dit, de nombreuses années derrière les événements de la saga Harry Potter.

Ainsi, dans Hogwarts Legacy, vous jouerez un personnage qui deviendra le centre d’une nouvelle aventure dans le monde magique. Vous pourrez ressentir ce que c’est que d’être un élève de Poudlard dans différentes classes et toutes les aventures que la magie apporte. La chose intéressante est que votre personnage peut percevoir et utiliser la magie ancienne et vous pouvez décider si vous voulez garder ce secret ou si vous vous laissez dominer par la tentation de la magie noire.

Hogwarts Legacy est un jeu de rôle immersif en monde ouvert se déroulant dans le monde créé par la saga Harry Potter. Vous pouvez désormais contrôler l’action et être au centre de votre propre aventure dans le monde sorcier », explique la description officielle de Hogwarts Legacy. «Partez à la découverte de lieux nouveaux et familiers, découvrez des animaux fantastiques, personnalisez votre personnage, préparez des potions, maîtrisez des sorts, améliorez vos talents et devenez le sorcier ou la sorcière que vous voulez être.

Et vous, êtes-vous excité pour Hogwarts Legacy? Qu’avez-vous pensé de la décision de le retarder? Dites le nous dans les commentaires.

Hogwarts Legacy arrivera en 2022 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur ce projet en cliquant ici.