Les titres indépendants sont devenus de plus en plus importants. Et ce n’est pas étonnant puisque les joueurs ont l’opportunité d’apprendre des histoires fantastiques dont la partie artistique et même sa bande originale sont une vraie merveille. Pour lui, quand on trouve un jeu comme un chevalier creux là où toutes les propositions atteignent le sommet, il n’est pas surprenant que beaucoup aient hâte de voir leurs suites.

L’équipe Cherry a encore un grand mystère Proposition de Hollow Knight: Silksong, une aventure qui promet sans aucun doute non seulement d’être une merveille jouable, mais aussi artistiquement parlant. Mais même sans avoir une date de sortie déjà confirmée pour ce travail, il y a ceux qui sont déjà curieux avec la possibilité pour qu’un tiers apparaisse.

Hollow Knight: Silksong | Équipe Cherry

Répondant dans leur entretien avec le magazine EDGE, l’équipe de Team Cherry n’a pas voulu offrir une réponse définitive à un Hollow Knight 3, même s’il est clair que le prochain match après Silksong ne sera pas un tiers de la saga. Bien sûr, ils n’indiquent pas qu’ils arrêteront complètement le développement de la saga, mais pour le moment ils n’offrent pas plus d’informations.

En attendant, vous avez la possibilité de profiter Hollow Knight sur PC, Nintendo Switch, Xbox One et PlayStation 4. C’est l’une des grandes promesses des jeux indépendants où les joueurs peuvent profiter d’une grande variété d’actions, d’ennemis vraiment puissants et de toutes sortes de propositions de gameplay.