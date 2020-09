La semaine dernière, après de nombreux mois de rumeurs et de spéculations, nous avons enfin eu droit aux annonces du 35e anniversaire de Super Mario que nous attendions. Ainsi que les remasters attendus sous forme de Super Mario 3D All-Stars et un port Switch de Super Mario 3D World (+ Fureur de Bowser), il y avait plusieurs autres petites annonces juteuses pour humecter les sourcils des fans de Mario.

Bien qu’il y ait beaucoup à attendre, pour cet écrivain, il y avait une annonce qui a capturé l’excitation et la promesse de la Nintendo classique mieux que tout ce qui est montré, et ce n’est même pas un projet développé par Nintendo.

Mario Kart Live: Circuit à domicile est un jeu de « réalité mixte » qui combine des karts RC équipés d’une caméra réelle, des fonctionnalités de circuit en carton et des éléments de jeu virtuels visibles uniquement via votre Switch pour transformer votre environnement domestique en un circuit de course Mario Kart sur mesure. Nous avons tous déjà vu ces décevants karts Mario télécommandés, mais c’est tout autre chose. Contrôlés via votre Switch dans le style d’un jeu Mario Kart régulier, les effets des éléments à l’écran se reflètent dans les karts RC; lancez une banane virtuelle ou une coquille sur un adversaire et son kart ralentira ou s’arrêtera temporairement.

À première vue, le développeur Velan Studios a réussi à combiner des voitures RC, Mario et un jeu vidéo approprié en peut-être la chose la plus cool que beaucoup d’enfants de six ans aient jamais vue. Notre enfant intérieur souriait comme un huard à cette caravane, un signe certain que les bureaux et les foyers de Team NL hébergeront encore plus d’électronique en plastique avant la fin de l’année.

Si vous jouez seul, ce sera vous contre les Koopalings numériques, mais si vous avez jusqu’à trois autres amis (chacun équipé du matériel requis, bien sûr), vous pourrez jouer à quatre joueurs Mario Kart parcourt votre salon ou tout autre espace domestique de votre choix.

Franchement, cela semble (et semble) incroyable. Cependant, nous craignons également que la brillante bande-annonce ne promette énormément de choses et que des points d’interrogation planent toujours sur Home Circuit et ses conditions préalables qui nous amènent à nous demander dans quelle mesure le jeu fonctionnera dans la pratique.

Le prix est un gros problème. Pour 99,99 £ au Royaume-Uni, vous avez le choix entre le kart de Mario ou Luigi, quatre portes en carton à franchir, une paire de flèches en carton et un câble de chargement USB-A vers USB-C (le logiciel lui-même est téléchargeable uniquement) .

En toute honnêteté, cette année n’est pas la meilleure pour lancer un produit comme celui-ci. Dans de nombreux endroits, les jeunes ne peuvent pas se rendre chez les uns les autres aussi facilement qu’ils l’étaient dans un monde pré-pandémique, donc le multijoueur Mario Kart Live: Home Circuit est susceptible de se produire uniquement dans les maisons où deux membres de la famille possèdent des commutateurs. , et encore une fois seulement si les habitants peuvent se permettre au moins 200 £ pour une paire de karts – le prix d’un Switch Lite, rien de moins.

[the price is]une énorme demande dans le meilleur des cas, mais surtout dans une année qui met vraiment la pression sur le budget moyen des ménages.

C’est une énorme demande dans le meilleur des cas, mais surtout dans une année qui met vraiment la pression sur le budget moyen des ménages. Les exigences du kit nous rappellent le mode multijoueur à quatre à l’époque de Game Boy et Game Boy Advance. À l’époque, vous aviez généralement besoin de quatre amis pour avoir chacun une Game Boy, une copie du jeu et les câbles de liaison pour lancer un match multijoueur. Des jeux comme Aventures à quatre épées sur GameCube étaient géniaux, mais seule une fraction du public a pu rassembler les amis, le matériel et les logiciels nécessaires pour obtenir une véritable expérience multijoueur.

De même, nous voyons beaucoup de gens obtenir un kart uniquement ce Noël, et nous espérons que le gameplay solo est suffisamment engageant pour retenir votre attention jusqu’à ce que l’occasion se présente de jouer à Home Circuit comme il est censé être joué. Le blog de Velan Studios met en évidence les Koopalings comme des adversaires numériques, les « contrôles serrés et facilement accessibles pour cette sensation classique et bien-aimée de Mario Kart » ainsi que « des objets, des obstacles, des thèmes de parcours et bien plus encore ». Le potentiel ici est énorme.

Nous avons une tonne de questions. Vous pouvez personnaliser la piste avec les objets que vous avez dans la maison, mais à quel point ces circuits peuvent-ils devenir complexes? Les karts et le jeu peuvent-ils gérer les pentes? Y aura-t-il plus de karts à venir en plus de Mario et Luigi? Vraisemblablement, vous pourriez mettre en place un circuit élaboré avec un kiosque à musique de spectateurs et des commutateurs ancrés sur des écrans de télévision montrant la vue du conducteur à bord comme une mini course de Formule 1, mais cela pourrait-il fonctionner suffisamment bien à l’extérieur de la maison – dans un parc, par exemple? Les streams Twitch de courses virtuelles de Mario Kart seront-ils la prochaine grande nouveauté de la saison des fêtes? Les réseaux de jeux souterrains parient sur la possibilité pour Mario et Luigi d’échapper au chat ce tour-ci …

Ces idées font rire nos enfants de six ans intérieurs par anticipation, mais nos moi les plus chevronnés sont rattrapés par les aspects pratiques. À quel point ce truc va-t-il être bruyant? Quelle est la durée de vie de la batterie? Et, surtout, sera-ce assez amusant pour justifier les dépenses considérables nécessaires alors que nous avons déjà Mario Kart 8 Deluxe assis sur notre Switch?

Nous imaginons que ce sont des questions que de nombreux parents se poseront au cours des prochaines semaines. Aussi brillant que Labo C’était sans aucun doute encrassant de nombreuses garde-robes maintenant que les enfants passaient à la chose suivante et à la suivante. Mario Kart Live: Home Circuit sera-t-il différent?

C’est difficile à dire pour le moment, même si nous avons déjà passé nos précommandes. C’est sans doute plus facile à justifier pour nous que le consommateur moyen. Nous en avons besoin, vous savez, pour travailler. Oui, à des fins de recherche cruciales. Faites-nous savoir ci-dessous si votre tête plus âgée et plus sage a prévalu avec une approche attentiste, ou si – comme nous – vous avez cédé à votre enfant intérieur.