Des histoires comme le joueur aveugle qui a apprécié un 1-2-Switch grâce à la vibration HD du Joy-Con, ou celle de l’enfant qui a vu son fauteuil roulant motorisé au moyen de Nintendo Labo ils sont toujours gentils à savoir. Le fait est que les jeux vidéo ne doivent pas se limiter à ceux qui permettent, parfois par hasard, que tout le monde puisse en profiter, mais que l’industrie doit tout mettre en œuvre pour faire tomber les barrières. Bien que les options officielles ne soient pas nombreuses, en termes de contrôles sous licence, et même sans licence, on pourrait dire que il existe toutes sortes de tailles et de qualités, quelque chose qui sert à trouver ceux qui ils se conforment plus à nos mains, avec lequel nous nous sentirons plus à l’aise pour surmonter tout défi virtuel qui se présente à nous. Et c’est que l’accessibilité des jeux vidéo commence toujours par la manière dont nous devons les contrôler; le problème est que tout le monde ne peut pas en profiter avec les systèmes de contrôle traditionnels, et là on ne trouve pas toute une variété d’options.

Des entreprises comme Microsoft ont travaillé ces dernières années pour mettre les jeux vidéo entre les mains de personnes handicapées, menant à de belles histoires comme celle de Ava, une fille qui pourrait profiter de The Legend of Zelda: Breath of the Wild grâce à son père et au Xbox Adaptive Controller, quelque chose qui en soi cela ne devrait pas être une situation exceptionnelle en ces temps, mais devrait devenir normal pour que ceux qui ont des difficultés de ce type dans la vie puissent profiter du monde des jeux vidéo comme n’importe qui d’autre.

Hori Flex, contrôle conçu pour que les personnes handicapées puissent profiter des jeux vidéo

Le constructeur japonais HORI a fait un pas dans la direction pour y parvenir, avec la sortie de sa licence HORI Flex pour Nintendo Switch, un système de contrôle qui élargit les possibilités d’une commande traditionnelle pour faciliter l’accès des personnes handicapées aux jeux vidéo sur la console Nintendo.

Son nom vient de «flexible», car il est rendu accessible aux personnes handicapées, pouvant placer les commandes dans la disposition qui leur est la plus confortable à jouer.

Cette solution comporte différentes parties, la principale étant un appareil, de la taille d’une Nintendo Switch, avec une variété de boutons et de connexions pour connecter de gros boutons poussoirs qui deviendront le bouton que l’on dit, ou les joysticks compatibles qui sont nécessaires grâce à ses ports USB latéraux. A aussi un bouton de sélection de mode avec lequel nous pouvons configurer 6 schémas de contrôle différents pour les jeux vidéo Nintendo Switch, et bien d’autres pour PC, depuis le HORI Flex est officiellement compatible avec Windows.

Sur son dos, il a un filetage universel qui peut être utilisé pour installer un bras ou un trépied (non inclus) qui place le Hori Flex à la hauteur et à la position les plus appropriées pour l’utilisateur.

Si ce que vous vous demandez, c’est le prix et la disponibilité du HORI Flex, pour le moment Il n’est disponible qu’au Japon au prix approximatif de 200 euros. Le fabricant japonais distribue ses produits sur toute la planète, mais il reste à voir s’il peut briser les barrières avec un produit qui doit bien sûr être sur tous les marchés.

