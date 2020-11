De nombreux développeurs profitent de ce moment pour pouvoir préciser les bonnes nouvelles que les joueurs trouveront dans les titres qui font le grand saut de la génération actuelle à la nouvelle. Ces jeux ne se limitent pas seulement à présenter une grande compatibilité, mais profitent également des caractéristiques de la nouvelle console pour donner au joueur une nouvelle expérience.

Avec l’intention que les joueurs puissent vivre des aventures comme jamais auparavant, le studio Guerrilla Games a confirmé quelques détails intéressants sur deux des jeux qui feront leur arrivée à la prochaine génération. Bien sûr, on parle de Horizon: Zero Dawn et Killzone Shadow Fall, deux aventures complètes et parfaites pour les joueurs qui ont réussi à attirer une bonne partie de la communauté depuis leur arrivée.

À travers un message sur les réseaux sociaux, l’étude a confirmé que les deux œuvres ont une sauvegarde compatible, afin qu’elles puissent également profiter de leur progression sur PlayStation 5, sans avoir à repartir de zéro. Bien sûr, ils ont confirmé que le titre Killzone sera en mesure d’améliorer ses graphismes jusqu’à 60 fps, un fait que, malheureusement, ne partage pas Horizon: Zero Dawn pour le moment.

Bien sûr, nous vous rappelons qu’actuellement Horizon Zero Dawn peut être apprécié sur PC et PlayStation 4, étant l’une des propositions qui prépare une grande suite pour la nouvelle génération. Et nous ne pouvons toujours pas oublier qu’Horizon Forbidden West a déjà marqué une fenêtre de lancement pour 2021, bien que pour le moment sans date à laquelle nous pouvons tenir.