La première d’Horizon Zero Dawn a été l’un des sujets les plus controversés jusqu’à ce qu’elle devienne finalement un succès. Après tout, le jeu a montré un grand potentiel sur PC, malgré quelques problèmes que, heureusement, le studio a résolu avec des mises à jour constantes. Oui, en un nouvelle entrée de blog Ils mentionnent que même s’ils vont continuer avec ces derniers, il y a un certain nombre de changements dans leurs plans.

Actuellement, les priorités du studio ont changé et, bien qu’ils aient actuellement publié la mise à jour 1.10 qui comprend une série de solutions pour le jeu, ils ont également mentionné que, tandis que leur équipe continue avec le développement d’Horizon Forbidden West, ils ralentiront les mises à jour. Une décision basée sur la nécessité de déplacer des ressources pour le développement de votre nouveau travail.

Horizon Forbidden West | Sony

Bien sûr, les joueurs peuvent continuer à profiter des nouvelles mises à jour qui arriveront avec intention d’améliorer le travail. Son intention n’est pas d’abandonner le titre, mais de réorganiser les priorités afin de répondre à tous les besoins. Bien sûr, en indiquant qu’ils continuent à lire la communauté pour découvrir les éventuels problèmes qui se posent ou même les améliorations qu’ils jugent nécessaires.

En attendant, nous vous rappelons que Horizon Zero Dawn est disponible sur PC et PlayStation 4. C’est une proposition incroyable dans laquelle notre protagoniste doit voyager à travers un monde grand ouvert pour tenter de découvrir un grand mystère avec lequel elle est directement liée et qui la mettra constamment en danger. Bien que oui, avec une capacité unique à obtenir même ces créatures imposantes qui semblent ennemies, finissent par être de votre côté.