Étaient se rapprocher de la grande première de Cyberpunk 2077, un moment tant attendu par la communauté des joueurs et, après tout, nous sommes confrontés à un jeu qui promet de changer l’industrie telle qu’elle est connue. Bien sûr, en plus d’annoncer la grande fête qui aura lieu pour célébrer le lancement de l’œuvre, ils ont également souhaité faire avancer quelques points intéressants pour les joueurs.

Depuis la création de Cyberpunk 2077 aura lieu le 10 décembre, la société a voulu marquer les points les plus clairs pour les joueurs qui ont pris la version numérique et, bien sûr, quand il sera possible de commencer à jouer. De cette manière et grâce à un message partagé sur les réseaux sociaux, nous avons tous les détails pour préparer l’un des titres qui écarte la génération actuelle et accueille la nouvelle.

Date et heure de début du préchargement de Cyberpunk 2077

Xbox One et Xbox Series X | S (compatibilité descendante) – Préchargement maintenant disponible PC (GOG) – 7 décembre à 12h00 PC (Steam et Epic Games Store) – 7 décembre à 17h00 PS4 et PS5 (compatibilité descendante) – 8 décembre décembre

Il est temps de commencer à jouer à Cyberpunk 2077

PC et Stadia – 10 décembre à 1 h Consoles – 10 décembre

Cyberpunk 2077 est l’une des propositions les plus attendues des joueurs, mais l’étude a dû mettre en garde sur un fait important. Et c’est que de nombreux joueurs ont déjà pu obtenir leur copie de l’œuvre, donc les vidéos et images de jeux ont commencé à fuir. Par conséquent, l’étude conseille de faire attention aux spoilers et, surtout, que toutes les vidéos qui sortent avant la date indiquée pour commencer à partager du contenu seront éliminées.

En attendant, nous vous rappelons que ce sera le 10 décembre où les joueurs pourront mettre la main sur l’œuvre la plus attendue du studio polonais. L’un des jeux qui changera la génération et qui, bien sûr, donnera de longues heures d’histoire et de gameplay. Tout dans Cyberpunk 2077, disponible le 10 décembre sur PC, Xbox One, PlayStaiton 4, Xbox Series X, PlayStation 5, Stadia et GeForce Now.