22.09.2020 11h49

Après plusieurs rumeurs sur une éventuelle annulation, il a été confirmé que la préquelle de la série de Le Trône de Fer pour HBO, il sortira en 2022. Casey Bloys, président de HBO, a récemment révélé que les plans pour cette histoire sont déjà à nouveau en préparation.

Dans une interview avec Deadline, Bloys a commenté que House of the Dragon, une préquelle axée sur la famille Targaryen basée sur le livre Fire & Blood de George R.R. Martin, arrivera à HBO en 2022 et ils sont actuellement sur le point de commencer le processus de casting. Cette production sera une mini-série de 10 épisodes, avec un pilote de Miguel Sapochnik, qui jouera également le rôle de showrunner aux côtés de Ryan Condal.

Pour le moment, plus d’informations sur ce projet sont inconnues. Considérant que le livre Fire & Blood couvre mille ans d’histoire Targaryen, les écrivains et les producteurs auront beaucoup de matériel à leur disposition pour créer un grand récit, et considérant que cette fois il y a une fin, nous n’aurons pas à nous soucier de voir les mêmes erreurs que Game of Thrones a commises à l’écran.

Via: Date limite

