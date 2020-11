Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Si vous pensiez que vos aventures dans Minecraft Dungeons étaient déjà terminées, vous devez vous rappeler que Mojang Studios a décidé de publier plus de contenu supplémentaire pour leur robot d’exploration de donjons. Il y a quelque temps, nous connaissions les premiers détails de Howling Peaks, le prochain DLC du titre.

La société a partagé plus de détails sur l’avenir de Minecraft Dungeons. Grâce à cela, nous connaissons déjà la date exacte du lancement de Howling Peaks. De plus, Mojang Studios a confirmé le lancement d’un Season Pass qui comprendra encore plus de contenu.

Quand Howling Peak arrive-t-il dans Minecraft Dungeons?

À travers le site officiel de la franchise, Mojang Studios a déclaré que Howling Peak offrirait aux joueurs une aventure pleine d’action et plus de dangers. Les joueurs auront accès à de nouveaux objets tels que des armes, des armures et une grande variété d’artefacts.

Les guerriers se lanceront dans une aventure où ils devront vaincre le Golem de la tempête, une créature corrompue par un fragment de l’Orbe de domination. Si vous êtes enthousiasmé par le DLC, gardez à l’esprit qu’il sera disponible à partir du 9 décembre prochain.

«Le DLC Howling Peaks est un voyage plein d’action au sommet de la montagne avec de nouvelles armures, armes et artefacts éblouissants. Bien sûr, de nouveaux ennemis comme le Squall Golem et le Mountaineer vous attendent sur le chemin », indique l’étude.

Beaucoup plus de contenu est en route vers les donjons Minecraft

Mojang Studios a également annoncé l’arrivée d’un Season Pass pour Minecraft Dungeons. Le pass donnera aux joueurs accès à tout le contenu prévu à venir, y compris 4 nouveaux DLC. Le Season Pass comprendra Howling Peaks et sera également lancé le 9 décembre.

Pour l’instant, le prix du pass n’a pas été révélé, mais l’étude garantit que les joueurs économiseront avec leur achat. Ce sera moins cher que d’acheter tous les DLC indépendamment.

«Même si vous n’achetez pas Howling Peaks ou le Season Pass, il y aura toujours du nouveau contenu gratuit dont vous pourrez profiter. Avec cette mise à jour, vous obtiendrez six charmes gratuits, tous avec le potentiel de changer totalement votre façon de jouer! », A conclu la société.

Minecraft Dungeons est maintenant disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC.