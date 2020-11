Avec l’arrivée de l’épéiste coréen, la deuxième passe de saison du jeu vidéo de Bandai Namco se termine.

Bandai Namco annonce l’arrivée imminente de Hwang comme clôture du deuxième abonnement de saison de SoulCalibur VI, un atterrissage qui signifie aussi le retour d’un personnage qui n’a pas marché sur la saga d’action et de combat à succès depuis 15 ans, notamment depuis son apparition en 2005 pour SoulCalibur III sur PlayStation 2.

La firme japonaise présente l’épéiste coréen comme un combattant rapide, agile et précis dans ses attaques, capable de vaincre ses ennemis avec style grâce à ses combos coups de pied et épée. Les plus intéressés à en savoir plus sur le personnage avant sa sortie 2 décembreVous pouvez regarder la bande-annonce accompagnant les nouvelles, avec Hwang arborant son nouveau look.

Il y a plus de nouvelles. Le personnage sera publié avec une nouvelle mise à jour du jeu vidéo, qui comprend un nouvelle scène de bataille (Motien Pass Ruins), des articles cosmétiques classiques pour Seong Mi-Na et de nouveaux épisodes pour Mitsurugi et Nightmare. Le jeu de création de personnage F.Hwang, qui fait partie du pass deuxième saison de Soul Calibur VI, arrive également le 2 décembre, disponible sur les plateformes numériques. au prix régulier de 32,99 euros donnant accès à quatre combattants – Hilde, Haohmaru, Setsuka et le Hwang susmentionné -, quatre autres ensembles de création de personnages et divers thèmes supplémentaires. Hwang peut également être acheté séparément en échange de 5,99 euros / dollars.

La production de Bandai Namco a été lancée il y a deux ans, en octobre 2018, se démarquant pour être une réinterprétation totale, jouable et narrative comme le disait Toni Piedrabuena dans l’analyse de Soul Calibur VI publiée dans 3DJuegos. Pour le moment, on ne sait pas si les responsables du titre prévoient une nouvelle passe de saison ou travaillent déjà sur ce qui serait le septième volet numérique de la franchise.

En savoir plus: Soul Calibur VI et Bandai Namco.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');