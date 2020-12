La bataille royale d’Ubisoft débutera ce jeudi 17 décembre sur la plateforme Epic Games.

Ubisoft continue de fournir du nouveau contenu à Hyper Scape sa bataille royale posté il y a quelques mois. Le titre est mis à jour avec des améliorations ces dernières semaines, axées sur la Mode combat et Match à mort en équipe. Pour obtenir une meilleure performance de ces sections et d’autres, l’arrivée du Jeu croise entre les consoles.

Le jeu cross-console est maintenant disponible sur Hyper ScapeHyper Scape permet déjà couplage entre les joueurs PlayStation et Xbox dans tous les modes, y compris ceux mentionnés ci-dessus. D’Ubisoft, ils précisent que cet ajout est disponible sur les consoles actuelles et de nouvelle génération. De plus, ils soulignent que joueurs sur PC Ils pourront former un groupe avec des amis qui jouent depuis la console dans la même équipe, et dans ce cas, toute l’équipe sera placée dans le groupe de matchmaking PC.

Il y a plus de nouvelles sur Hyper Scape, parmi lesquelles l’arrivée du jeu à Magasin de jeux épiques depuis le 17 décembre. De cette façon, et en tenant compte du fait qu’il s’agit d’un libre de jouer, Les utilisateurs de la plateforme Epic peuvent désormais la télécharger et y jouer gratuitement, comme c’est le cas avec Ubisoft Connect.

Enfin, du 15 au 29 décembre, le Festival d’hiver, avec lequel Neo-Arcadia sera rempli de neige et il y aura des articles cosmétiques spéciaux avec des motifs de Noël. Vous pouvez en savoir plus sur le jeu dans notre analyse.

