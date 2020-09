Par Stephany Nunneley,

Hyper Scape obtient un mode à durée limitée la semaine prochaine.

Hyper Scape Les joueurs peuvent participer au mode Turbo, qui est un mode à durée limitée qui arrivera dans le jeu le 15 septembre.

Vous ne pouvez vous attendre qu’à un butin de niveau maximum, une fermeture de zone plus rapide, une régénération de santé plus rapide et une victoire de la couronne plus rapide. Plus vite est le mot ici.

Si vous ne le connaissez pas, le jeu futuriste urbain de bataille royale oppose 100 Contenders les uns contre les autres dans des FPS rapprochés et des matchs rapides.

Il comportait également sept quartiers de la ville virtuelle de Neo Arcadia, avec beaucoup de verticalité. Dans les matchs, vous sauterez de rues en toits et utiliserez des Hacks qui «contournent les règles à votre avantage».

Vous pouvez également vous attendre à des changements de carte, à un flux de nouvelles options de personnalisation, etc. Pour une meilleure idée de ce à quoi vous attendre, consultez notre aperçu.

Actuellement dans la saison 1, Hyper Scape est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.

Si vous ne faites que commencer, cachés autour de la carte se trouvent des fragments de mémoire qui débloquent des objets gratuits pour votre casier. Cliquez sur ce lien pour obtenir des conseils sur la façon de les trouver.

