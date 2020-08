Il faut reconnaître que la saga Paper Mario a beaucoup marqué par son style visuel particulier basé sur des mondes tridimensionnels peuplés de figures bidimensionnelles en forme de silhouettes. Cela semble être l’inspiration pour Hyper Team Recon, un adorable jeu de Plateformes 3D sur trois extraterrestres et leur aventure explorant la Terre, le premier travail du développeur indépendant Nathan Burton qui est toujours en plein développement. À tel point que pour le moment, il n’est pas attendu avant 2022 Au moins, cependant, la première bande-annonce qui a été présentée nous promet un titre des plus divertissants, nous mettant dans le rôle de trois extraterrestres qui peuvent prendre forme humaine, afin d’explorer la nouvelle planète sur laquelle ils ont atterri. , en plus de celle de chaque créature avec laquelle ils entrent en contact, acquérant ainsi de nouvelles compétences nécessaires pour surmonter les obstacles successifs que nous rencontrerons au cours de notre voyage terrestre.

Trois extraterrestres très énergiques, Ember, Penny et Lite, sont chargés par leur commandant de se rendre sur Terre pour en savoir plus sur les formes de vie qui peuplent la planète, en utilisant des capacités de transformation uniques pour se déguiser en filles. et gardez un profil bas. Mais après que le trio se soit séparé et échoué sur Terre après l’écrasement de son navire, chacun devra traverser une variété de niveaux et d’endroits remplis de plates-formes, d’énigmes et de combats!

Au cours de leur voyage, chacune des filles se liera d’amitié avec les personnes et les créatures rencontrées sur Terre en qui elles peuvent avoir confiance, qui se feront un plaisir de les accompagner et de les aider à se réunir, réparer leur vaisseau et mener à bien leur mission, comme! ainsi que de les laisser copier leurs façons d’acquérir de nouvelles compétences en cours de route!

Cependant, il y aura aussi des personnes qui ne seront pas aussi hospitalières envers leurs invités extraterrestres et qui feront de grands efforts pour arrêter le trio! Mais cela ne les empêchera pas de se transformer simplement en ces ennemis et d’utiliser leurs propres mouvements contre eux au combat!

Sautez, résolvez des énigmes et frayez-vous un chemin à travers la Terre, transformez-vous en une grande variété de formes, de personnes et de créatures différentes, accédez à de nouvelles capacités, rassemblez les filles et accomplissez leur mission.

Principales caractéristiques

Transformez-vous en n’importe qui que vous rencontrez – en tant qu’étranger métamorphe, devenez amis et ennemis pour copier leurs formes et acquérir des capacités uniques à utiliser avec eux!

Mécanique: de la plate-forme aux énigmes en passant par le combat, utilisez la mécanique de transformation pour acquérir de nouvelles capacités pour vous aider dans chacun de ces domaines!

Voyagez dans le monde – Alors que les filles parcourent la planète, elles sautent, résolvent et se battent à travers divers défis de plate-forme, énigmes et affrontements dans une variété d’endroits.

Objets de collection – Collectionnez des feuilles dispersées dans les niveaux pour compléter votre album et ouvrez des objets pour encore plus de feuilles! Gardez également un œil sur les objets de collection plus rares, comme les souvenirs cachés dans chaque niveau.

Visuels enchanteurs – Les visuels cheesy inspirés du papier pendant le jeu sont combinés avec des modèles de personnages de style anime expressifs et animés lors de scènes coupées de style roman visuel pour ajouter un niveau supplémentaire de charme et de caractère au monde du jeu et à la narration. types de personnages mignons et colorés lors de votre voyage sur Terre, chacun avec ses propres formes et compétences à copier.

Gameplay engageant – Un gameplay et des commandes indulgents et faciles à apprendre permettent à quiconque de se sentir bienvenu dans le monde d’Hyper Team Recon tout en s’adaptant à son rythme.

Extras à débloquer: remplissez des objectifs optionnels ou dépensez de l’argent pour compléter votre album et débloquer différentes tenues pour le trio extraterrestre, ainsi que des scènes spéciales à regarder!

Rejouabilité: répétez les anciens niveaux et poussez vos compétences à la limite pour trouver des itinéraires cachés et à collectionner pour surmonter les objectifs optionnels.