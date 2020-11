Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Hyrule Warriors: Age of Calamity n’est pas seulement la nouvelle itération de la franchise emblématique The Legend of Zelda de Nintendo, mais c’est aussi la dernière version de style musou, avec un gameplay de la série Warriors de Koei Tecmo. Le titre a fait ses débuts il y a quelques jours et se porte si bien qu’il a déjà battu un record de série important.

Ce titre créé par Omega Force, le studio de Koei Tecmo, contrairement à son prédécesseur, Hyrule Warriors, fait partie de la chronologie de The Legend of Zelda, car il est le prequel direct de The Legend of Zelda: Breath of the Wild and all Cela semble indiquer que cette décision porte ses fruits, comme Koei Tecmo a révélé aujourd’hui que Hyrule Warriors: Age of Calamity a déjà dépassé les 3 millions d’exemplaires physiques vendus dans le monde, selon des informations avec Famitsu (via Gematsu).

Dans le cas où vous l’avez manqué: Nintendo explique si Hyrule Warriors deviendra une nouvelle sous-série Legend of Zelda

Hyrule Warriors: Age of Calamity est devenu le jeu de musou le plus vendu

Ce qui est intéressant, c’est qu’avec ce chiffre, Hyrule Warriors: Age of Calamity a battu un record de ventes pour la franchise musou de Koei Tecmo, car aucun titre de cette série n’avait vendu un tel nombre d’unités, selon Famitsu.

C’est quelque chose de remarquable, étant donné que le nouveau jeu a fait ses débuts le 20 novembre; c’est-à-dire qu’en 5 jours, il a réussi à vendre plus d’exemplaires que tout autre jeu de musou. Il est également important de dire que ce chiffre n’inclut pas les ventes numériques du jeu, donc le titre s’est sûrement vendu plusieurs milliers d’unités supplémentaires.

Et vous, avez-vous déjà votre exemplaire de Hyrule Warriors: Age of Calamity? Que pensez-vous de cet incroyable disque? Dites le nous dans les commentaires.

Comme nous vous l’avons dit, ce titre a des mécaniques musou dans l’univers de The Legend of Zelda, donc c’est une expérience différente de Breath of the Wild. Si vous ne connaissez pas ce type de jeu, mais que cela vous intéresse car il est issu de la franchise The Legend of Zelda, nous vous invitons à découvrir une démo déjà disponible sur le Nintendo eShop.

Hyrule Warriors: Age of Calamity est disponible exclusivement sur Nintendo Switch. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

