Nintendo sait une chose ou deux sur les surprises et peu de gens pourraient s’attendre à ce récent Hyrule Warriors: Age of Calamity révéler. En l’absence de rumeurs ou de fuites réelles, nous avons soudainement eu un tout nouveau jeu Legend of Zelda à espérer. Les fans espèrent des nouvelles sur Zelda: Souffle de la nature 2 devra attendre, mais en attendant Age Of Calamity arrive chez nous en novembre. Développé par Koei Tecmo, Age of Calamity semble prêt à conserver le gameplay hack-and-slash caractéristique de la série Warriors – présenté aux fans de Zelda dans Guerriers Hyrule – mais maintenant fixé à l’intérieur Zelda: le souffle de la nature chronologie comme préquelle officielle.

Contrairement à son prédécesseur non canon, qui célébrait l’histoire de Zelda dans un crossover majeur, ce jeu Warriors se déroule 100 ans avant le début de Breath of the Wild et est sur le point de nous montrer ce qui s’est passé dans le royaume d’Hyrule. C’est quelque chose dont nous n’avons vu que des fragments auparavant, assez pour détailler la deuxième grande calamité sans révéler l’image entière. En explorant pleinement ce paramètre, Age of Calamity offre une opportunité de vraiment développer un certain ensemble de personnages jouables – les Champions – d’une manière que Breath of the Wild ne pourrait tout simplement pas.

Pour ceux qui n’ont pas joué à Breath Of The Wild, soyez prévenus, il y a des spoilers à venir …

Pour comprendre pourquoi, il vaut la peine de réexaminer d’abord les prémisses de Breath of the Wild. Au début du jeu, nous nous retrouvons comme un lien amnésique, s’éveillant dans le sanctuaire de la résurrection avec un minimum de vêtements. Accueillis en partant par un vieil homme mystérieux, nous découvrons rapidement qu’il est le roi Rhoam Bosphoramus – l’esprit d’Hyrule déguisé – qui révèle à quel point le royaume est tombé à la suite de Calamity Ganon. Sans entrer dans les détails explicites, il avise Link qu’il est le chevalier nommé de la princesse Zelda qui a failli mourir au combat, confirmant que Zelda vit toujours mais est piégée dans le château d’Hyrule, utilisant ses pouvoirs progressivement décroissants pour arrêter la résurrection complète de Ganon.

Bien que Link puisse faire face à Ganon immédiatement, Rhoam suggère de se rendre d’abord au village de Kakariko, et nous y rencontrons la vieille Lady Impa, l’une des dernières Sheikah survivantes à se souvenir de la grande calamité. Réalisant que les souvenirs de Link manquent, elle l’informe de la première grande calamité et de la façon dont Ganon a été vaincu par un chevalier, soutenu par quatre champions qui ont piloté les anciennes armes de Sheikah connues sous le nom de bêtes divines. Conscient que le retour de Ganon était imminent, le roi Rhoam a cherché à reproduire cette stratégie pendant la deuxième grande calamité en déterrant les bêtes divines et les gardiens mécaniques, nommant quatre nouveaux champions de chacune des principales tribus d’Hyrule pour les contrôler.

Placés sous les ordres de la princesse Zelda, ils ont vraiment fait un enfer d’une équipe et de nombreux fans de séries sont immédiatement tombés amoureux d’eux. Représentant la tribu Rito était Revali, un archer fier mais sans égal, confiant en ses propres capacités et n’ayant pas peur de le montrer. De la tribu Zora, nous avions Mipha, l’une des amies d’enfance de Link et une âme douce, déterminée à protéger les gens grâce à ses capacités de guérison. Les Gorons avaient Daruk, un guerrier courageux avec une personnalité plus grande que nature, capable de créer un champ de force protecteur autour de lui. Enfin, il y avait Lady Urbosa, chef intrépide de la tribu des Gerudo qui pouvait invoquer la foudre au claquement de ses doigts.

En partant pour travailler ensemble, il devient vite clair qu’ils ont largement sous-estimé la force de Ganon. Malgré de grands préparatifs pour son réveil, Ganon a pris le contrôle de chaque bête divine et des gardiens, tuant nos champions dans le processus et emprisonnant leurs esprits en eux. Avec Zelda incapable d’invoquer son pouvoir, la bataille a été perdue et pendant longtemps, il est apparu que leurs efforts étaient vains. Presque aussitôt que leur histoire commence, nous découvrons comment elle se termine et leur perte a été grandement pleurée à travers Hyrule.

Cela ne veut pas dire que c’était la fin complète de l’histoire des champions. Breath of the Wild contient des moments fugaces où nous interagissons directement avec eux, présentés dans certains des souvenirs récupérés de Link et avec chaque bête divine arrêtée, leurs esprits sont à nouveau libérés. Ces rencontres étaient cependant trop brèves et la plupart des souvenirs de Link se concentraient sur lui et Zelda (bien que le DLC Champions Ballad ait développé cela). Le jeu original en faisait assez pour transmettre leur personnalité, donnant un aperçu de leur vie avant que la Seconde Calamité ne les prenne, mais finalement, beaucoup en redemandaient.

En faisant d’Age Of Calamity une préquelle qui nous montre directement comment s’est déroulée la Seconde Calamité, Nintendo et Koei Tecmo ont une occasion en or de montrer ces magnifiques personnages à leur apogée.

Cependant, déplorer cela comme une occasion manquée manquerait complètement le point. Tout au long d’Hyrule, les Champions deviennent immortalisés en tant que légendes et en visitant chaque tribu, leur influence se fait encore sentir 100 ans plus tard, en particulier parmi leurs successeurs. Dans leur chagrin pour la bien-aimée princesse Mipha, le roi Dorephan a créé une statue en l’honneur de sa fille dans le domaine de Zora, en se souvenant de sa gentillesse. De même, les Gorons ont sculpté l’image de Daruk directement dans le canyon Eldin. Ailleurs, l’un des descendants d’Urbosa, Riju, dirige maintenant la tribu des Gerudo qui garde toujours la mémoire d’Urbosa à cœur, tandis que les Rito se souviennent de Revali pour son incroyable talent et se tournent vers lui comme une source d’inspiration.

Bien que nous ayons peut-être voulu plus, leurs morts prématurées font avancer l’histoire, créant une excellente base pour ce qui se passe de nos jours alors que leur histoire est transmise aux nouvelles générations. En faisant d’Age Of Calamity un prequel qui nous montre directement comment s’est déroulé la Seconde Calamité, Nintendo et Koei Tecmo ont une occasion en or de montrer ces magnifiques personnages à leur apogée. Les souvenirs de Link nous ont donné un avant-goût de leurs compétences de combat, mais en les rendant tous commandants jouables, nous pouvons voir ces personnages légendaires à leur apogée, découvrir comment ils ont travaillé ensemble, en savoir plus sur eux et avoir un meilleur aperçu de la vie avant Ganon.

Étant donné que la plupart des jeux Zelda sont historiquement des affaires autonomes, il est rafraîchissant de voir Age Of Calamity offrir quelque chose qu’aucun titre Zelda n’a fait auparavant, offrant une extension significative à la magnifique histoire de Breath of the Wild. Bien que nous sachions déjà comment cela se terminera, ce voyage donne à ces personnages bien-aimés une nouvelle chance de briller que Breath of the Wild 2 (vraisemblablement) ne pourra pas. Il ne reste que deux mois et avec plus de séquences en route au Tokyo Game Show, nous avons hâte de voir comment Age of Calamity se déroule.

