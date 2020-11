Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 27/11/2020 15h40

Il semble que Nintendo et Koei Tecmo se retrouvent toujours avec Hyrule Warriors: Age of Calamity. Bien qu’il n’y ait pour le moment aucune information officielle, les mineurs de données ont trouvé quelques indices qui indiquent l’arrivée du DLC pour le titre Nintendo Switch.

Étant donné que les Hyrule Warriors originaux avaient un peu de contenu supplémentaire, le DLC pour Age of Calamity semble être une idée possible. Selon les informations trouvées par les mineurs de données, il y a quelques lignes vocales qui allusion à l’arrivée de Purah, Robbie, Astor et Sooga au répertoire des personnages jouables.

Souvenons-nous que ces quatre personnages ont un rôle dans l’histoire du jeu. Purah et Robbie sont sortis dans Breath of the Wild, et dans Age of Calamity, nous avons vu leurs jeunes versions. D’un autre côté, Astor et Sooga sont tout nouveaux. Pour le moment, il n’y a pas de plans officiels pour le DLC. Cependant, ce contenu supplémentaire serait dans la même ligne du jeu.

