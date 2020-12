En 2000, nous avons rencontré Dynasty Warriors 2, un titre pour PlayStation 2 développé par Omega Force, auquel il attribue la fondation du genre que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de Musou. Le dernier épisode est Hyrule Warriors: Age of Calamity dans sa troisième visite de la saga The Legend of Zelda, qui reprend maintenant les faits de Breath of the Wild.

Le genre Musou est l’un des plus honnêtes et des moins prétentieux du monde des jeux vidéo car dès le premier instant on sait à quoi s’attendre. C’est une formule qui met l’accent sur la destruction et transmet au cerveau une sensation de puissance à chaque coup que les personnages atterrissent. Les représentants du genre partagent de nombreuses similitudes, mais leurs ingrédients font la différence.

Les composants d’Age of Calamity sont l’histoire avec sa tournure en tant que spin-off et l’utilisation des personnages du jeu original. Cette combinaison le renforce et le rend plus agréable à long terme, aidant à lutter contre la monotonie qui sévit dans le genre. C’est la stratégie d’Omega Force pour conquérir les fans de The Legend of Zelda, mais est-ce la seule chose qu’elle a à offrir à quiconque recherche un jeu solide?

Hyrule Warriors: Age of Calamity

Les secondes chances viennent tous les 100 ans

Hyrule Warriors: Age of Calamity se déroule dans un passé alternatif où un petit gardien voyage 100 ans dans le passé pour alerter la princesse Zelda des événements terribles qui sont sur le point de se produire. Le pouvoir destructeur de Ganon, le grand cataclysme, a laissé le royaume d’Hyrule en ruines et il y a une opportunité d’y faire face. Il est vrai que ce n’est pas nouveau, mais le traitement du développement est bon du début à la fin. Son succès est de présenter des personnages comme des champions des deux côtés et un récit au bon rythme à travers des cinématiques entrecoupées de l’action. Le résultat est intéressant car c’est exactement ainsi qu’il parvient à rompre la monotonie; Cependant, l’histoire n’est pas complexe, il suffit de garder un œil sur cette opportunité de changer l’avenir d’Hyrule. D’autre part, le doublage en espagnol latin ajoute une certaine excitation, et il existe également d’autres langues à choisir.

Partageons la puissance de la Triforce

Clarifions une chose: si vous connaissez un Musou, vous saurez parfaitement à quoi vous attendre de cet épisode, mais si vous avez manqué l’un des 2 précédents, cela peut vous prendre par surprise. Dès le début, vous savez que l’important est de détruire tous les ennemis, donc vous devrez tout le temps frapper … sans vous arrêter. Rien à explorer. Pas d’énigmes. Juste des hordes d’ennemis d’un côté à l’autre. Je sais, pour certains, c’est ennuyeux, mais pour d’autres, c’est attrayant.

Les protagonistes sont Link, Impa et Zelda, du moins au début, et au cours de l’aventure vos rangs s’épaississent jusqu’à ce que vous ayez 14 personnages, sans compter les guerriers cachés. Honnêtement, j’ai vraiment aimé utiliser différents types d’attaques avec chacun. Par exemple, Link maîtrise l’art de l’épée et s’attaque aux attaques de The Legend of Zelda. Impa fait étalage de ninjitsu, invoque des ombres, utilise des kunais et des explosifs et monte derrière l’ennemi. Rien de personnel, gamin.

Impa, Link et Zelda seront les premiers à rejoindre la cause

Avec autant d’action, il est inévitable de penser que le jeu est un écrasement sans fin de boutons, mais la vérité est que tant de boutons ont leur blague. L’important est de briser l’armure spéciale des boss et sous-boss avec des finisseurs pour les assommer, vous devez donc prendre en compte plusieurs facteurs. Prenons un exemple: la stratégie courante est qu’une attaque est esquivée, déviée avec le bouclier et contre-attaque au bon moment pour provoquer un effet négatif sur l’ennemi, mais cela nécessite d’étudier l’ennemi et de connaître les indicateurs pour le vaincre.

De plus, chaque personnage utilise la tablette Sheikah pour invoquer des bombes, des chaînes qui paralysent l’ennemi et une variété d’autres artefacts. En revanche, les sceptres élémentaires affectent l’ennemi en fonction de leur type pour briser facilement leurs boucliers. Le dernier élément de soutien est des pommes qui reprennent instantanément la vie. Mon seul reproche avec ce système est qu’il n’a pas d’indicateur numérique, vous ne pourrez donc pas toujours contrôler vos ressources de la meilleure façon et parfois il sera nécessaire de les avoir sous la main pour survivre.

Le pouvoir des champions

En dehors du champ de bataille au niveau du sol, vous pouvez également attaquer à bord des 4 bêtes divines. Ces niveaux sont équivalents à la gestion d’un Mecha, car vous pouvez tout détruire sur votre chemin avec un seul bouton. Les missions sont courtes et vous devrez généralement aller du point A au point B de façon linéaire. Dans d’autres, vous devrez détruire certains objectifs et protéger la zone d’un danger imminent, mais vous devrez faire attention car parfois il y a des tâches qui sont activées à différents points de la carte, et elles ne vous disent pas toujours laquelle a la priorité. Par exemple, dans une mission, il devait se rendre à une extrémité de la carte pour détruire des ennemis et, en même temps, protéger une base attaquée; parce qu’ils sont à des moments différents, je n’ai pas pu revenir dans le temps et j’ai fini par répéter le niveau plusieurs fois.

Piloter les bêtes est un ajout qui donne au jeu d’autres airs, mais l’expérience n’est pas si profonde que vous pouvez répéter les missions lorsque vous les terminez, d’autant plus que leurs mouvements sont lents et cassent le rythme agile et agressif des batailles normales.

Les 4 bêtes divines détruiront tout sur leur passage

Parlons maintenant des missions et du développement du jeu, je veux dire comment fonctionne l’expérience générale, puisqu’une chose est de se battre sans s’arrêter et l’autre, de remplir ce qui est demandé dans chaque mission. La formule consiste à tuer les ennemis, à vaincre le boss et à avancer vers une autre section de la carte; commun dans les jeux Omega Force. À d’autres moments, il y a des appels spéciaux d’autres personnages pour que vous les sauviez, et vous devrez y arriver rapidement, même si un puissant gardien est croisé qui empêche votre progression. Heureusement, ce n’est pas un problème; vous faites juste le contourner et continuez votre chemin.

Vous devez également savoir que les batailles se déroulent parfois en même temps à des moments différents. Cela peut sembler ennuyeux et ennuyeux de parcourir la carte pour achever les ennemis, mais vous avez la possibilité d’ordonner à vos personnages amis d’atteindre automatiquement le point clé et même de basculer entre les guerriers à volonté. Ainsi, dès que vous avez fini de nettoyer une zone, vous pouvez passer à une autre en un instant. Je trouve que c’est un moyen intelligent de gagner du temps et si vous l’utilisez correctement, vous aurez une sauvegarde lorsque vous êtes en danger.

Cependant, sur la voie à suivre, il y a des éléments qui pourraient être mieux développés, car les limites sont marquées et donnent l’illusion d’être dans un monde semi-ouvert. Vous trouverez tout le temps des murs invisibles, des chemins avec des bords que vous ne pouvez pas traverser et de nombreux objets que vous devrez contourner défiant toute logique. Ces détails sont lourds et m’ont mis mal à l’aise. J’ai l’impression qu’ils voulaient sauver du travail en délimitant ainsi.

Il y a beaucoup à dire sur la performance. En mode solo, il y a des moments où les images d’animation tombent et tout est coupé lorsqu’il y a beaucoup de particules et de personnages en action. Cette situation se produit fréquemment avec Impa (et ses clones) lorsqu’elle attaque des boss entourés de serviteurs. Les gouttes sont multipliées si vous entrez dans le multijoueur avec écran partagé, où en soi il y a une diminution de la qualité de l’image et les problèmes évoqués prolifèrent. C’est dommage, car jouer en coopération est le plus amusant.

Visuellement, le design est bon. Comme vous vous en doutez, il revisite The Legend of Zelda: Breath of the Wild avec de superbes graphismes cel-shading. Les scénarios profitent de ce système avec des endroits ombragés, irisés et colorés, tandis que l’herbe et les arbres ont fière allure, même si parfois ils apparaissent soudainement à l’écran.

Hyrule Warriors: Age of Calamity en images

Je veux mentionner un problème sérieux, bien que situationnel: parfois, la caméra devient folle et perd le focus du personnage. C’est comme si vous passiez soudainement en mode première personne. Il est tout simplement impossible de savoir ce qui se passe à l’écran. Pour que cela se produise il faut que l’ennemi soit très proche de vous alors que vous êtes collé à un mur, et c’est plus fréquent avec les grands boss et aux moments clés.

Il convient de mentionner une sorte de pépin qui survient après la mort. Je suis parti du point de contrôle, mais ils m’ont demandé de me rendre d’urgence dans une base attaquée. A la place j’ai trouvé 4 ou 5 sous-boss ensemble que je devais affronter. Mais pas seulement, si un gardien réussissait à heurter un mur, la mission échouait. Je pensais que cela faisait partie de l’objectif de passer et j’ai essayé dur. Finalement, j’ai décidé de redémarrer la mission et suis arrivé au même point sans mourir, mais cette fois je n’ai même pas eu l’appel pour effacer cette partie de la carte, donc j’ai pu passer sans encombre. En fait, la difficulté n’est pas élevée et si vous avez des problèmes, vous pouvez toujours monter de niveau, améliorer vos armes et obtenir de nouvelles attaques.

Verdict

Je trouve que Hyrule Warriors: Age of Calamity en vaut la peine pour le contenu et le récit, si vous êtes un fan de la franchise. La section sonore vous chouchoute avec des thèmes et des mélanges originaux qui complètent l’action, et le doublage latin est assez bon. Avec tout cela, je peux vous assurer que vous passerez un bon moment à jouer, et je parle d’environ 20 heures de jeu pour le terminer sans le terminer à 100%. Une fois que vous l’avez terminé, vous pouvez améliorer les personnages, terminer les objectifs restants avec moins de difficulté et débloquer les personnages cachés. Malheureusement, il n’y a plus de modes de jeu, comme dans d’autres titres du style. Vous pouvez également utiliser vos Amiibos pour obtenir des récompenses quotidiennes, mais honnêtement, ils n’en valent pas la peine.

En général, Hyrule Warriors: Age of Calamity livre et cela montre qu’il y a beaucoup de travail à faire, mais certains détails manquaient. Si vous êtes un fan du genre Musou, vous l’aimerez sûrement, mais gardez à l’esprit qu’il comprend moins de contenu et d’options que les autres titres Koei Tecmo. Vous pouvez acheter Hyrule Warriors: Age of Calamity, exclusivement pour la Nintendo Switch.