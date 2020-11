La nouvelle aventure d’Omega Force et de Nintendo est dépassée par un jeu Konami.

Comme tous les jeudis, le magazine Famitsu nous propose les données estimées du ventes physiques de jeux vidéo au Japon pour la semaine du 16 au 22 novembre. Une semaine qui, après le tourbillon de la première des nouvelles consoles, est presque entièrement dominée par les jeux Switch. Et ici, il y a eu deux grands protagonistes. D’un côté, Hyrule Warriors: Age of Cataclysm, le jeu Omega Force et Nintendo qui a distribué plus de 3 millions de jeux dans le monde à ses débuts. n’a pas réussi à diriger les cartes dans leur patrie.

Et est-ce que le numéro un de la semaine est occupée par une autre première, en l’occurrence un jeu exclusif sur le marché japonais, qui s’accompagne de la signature de Konami. Il s’agit de “ Momotaru Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! ”, Le dernier opus d’une vaste saga de jeux de société qui remonte à 1988, qui fait ses débuts sur Nintendo Switch quatre ans après son dernier match. Et on voit qu’il attendait avec impatience son retour, puisqu’il a mené la semaine avec 345697 jeux vendus, deux fois plus d’unités que le musou de Zelda.

Guerriers Hyrule fait ses débuts en deuxième position avec 173,215 jeux vendus, suivi à distance par Animal Crossing: New Horizons avec 37 290 unités. Comme nous l’avons mentionné précédemment, la liste est dominée par les jeux Switch, où le seul autre titre de plate-forme est Call of Duty Black Ops Cold War sur sa version PS4. Ensuite, nous vous montrons les 10 jeux physiques les plus vendus de la semaine au Japon, et assurez-vous de consulter notre critique de Hyrule Warriors: Age of Cataclysm.

Ventes de jeux (total cumulé)

[NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 345,697 (nouveau)

[NSW] Hyrule Warriors: Age of Cataclysm – 173,215 (Nouveau)

[NSW] Animal Crossing: New Horizons – 37290 (6,011,308)

[NSW] Ring Fit Adventure – 36069 (1,843,792)

[NSW] Fortnite: The Last Laugh Bundle – 31267 (nouveau)

[PS4] Call of Duty Black Ops Cold War – 25208 (109683)

[NSW] Pikmin 3: Deluxe – 24 201 (294 548)

[NSW] Mario Kart 8: Deluxe – 13 568 (3 274 793)

[NSW] Super Mario Party – 12 859 (1 608 870)

[NSW] Pokemon Sword / Shield + Expansion Pass – 11464 (43088)

Les ventes de PS5 et Xbox Series souffrent du manque de stockEn ce qui concerne la vente de matériel, la semaine de lancement des consoles a été menée par PlayStation 5, suivie par Nintendo Switch et son modèle Lite, et avec la Xbox Series X à la quatrième place. Mais maintenant, les positions de leader ont été inversées, avec Commutez d’abord et PS5 à la deuxième place. Ici, Famitsu réitère que les ventes de la nouvelle génération ont été vues limité par manque de stock, il faudra donc attendre quelques mois pour connaître la performance réelle des ventes de chacun. Mais en attendant, nous vous invitons à revoir l’analyse de PlayStation 5 et l’analyse de Xbox Series X et S.

Ventes de console (total cumulé)

Commutateur – 151092 (13366757)

PlayStation 5 – 32 335 (136236)

Switch Lite – 28 051 (2 852 642)

Édition numérique PlayStation 5 – 10 556 (24 740)

Xbox Series X – 3026 (19273)

PlayStation 4 – 2 691 (7 676 800)

Xbox Série S – 658 (4945)

Nouveau 2DS XL (comprend 2DS) – 565 (1,747,025)

PlayStation 4 Pro – 76 (1 575 176)

Nouveau 3DS XL – 23 (5.888.802)

Xbox One X – 17 (93674)

Xbox One S – 12 (20 997)

