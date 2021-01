Ibai Llanos et d'autres streamers raconteront des matchs de football espagnols en direct via LaLigaCasters

Une proposition qui débutera avec Atleti – Valence cette semaine, née de la collaboration de Webedia Spain avec LaLiga et VIZZ.

Le monde des roulettes et du streaming arrive au beau jeu avec LaLigaCasters. C’est la nouvelle chaîne audio offerte par LaLiga dans les émissions de la Football espagnol, où les influenceurs et streamers les plus connus de la scène nationale réaliseront la narration en direct des matchs, avec des noms aussi importants que Ibai Llanos, Ander Cortés ou Ulises Prieto, entre autres. En fait, c’est Ibai qui lancera cette proposition, avec le récit de l’Atlético de Madrid – Valence CF du jour 20, qui aura lieu le dimanche 24 janvier.

Né de la collaboration de LaLiga avec Webedia Espagne, le premier groupe de divertissement numérique de notre pays auquel appartient 3DJuegos, et avec l’aide de l’agence représentative VIZZ, LaLigaCasters permettra aux talents du monde du streaming raconter un match par jour pendant les 19 jours suivants de la compétition. Un format de contenu “adapté et mettant en vedette les personnalités les plus pertinentes de l’environnement numérique, pour s’adapter à cette nouvelle réalité“, mentionne l’organisation dans un communiqué de presse.

C’est spectaculaire d’avoir la possibilité de commenter un match de Liga, Ibai LlanosL’objectif, comme le décrit LaLiga, est “atteindre d’autres publics“au moyen de nouveaux formats adaptés aux tendances actuelles. Avec trois groupes différents de roulettes professionnelles pour les différents jours, les narrations de LaLigaCasters commenceront ce week-end avec le match de Wanda Metropolitano. Ibai Llanos déclare que “C’est spectaculaire d’avoir la possibilité de commenter un match de Liga, en plus une si grande fête comme l’Atlético de Madrid-Valence “.

“De plus, pour avoir la possibilité que dans Movistar LaLiga les téléspectateurs peut choisir notre audio, écouter Ander Cortés, Ulises et moi est un vrai luxe », commente Ibai. LaLigaCasters sera disponible via le canal 4 audio de Movistar LaLigaet une fois par mois sur la chaîne 3 de Gol TV. De même, le format peut être suivi via le canal LaLiga Twitch et les canaux de médias sociaux respectifs de chacun des protagonistes de LaLigaCasters. Ce n’est pas la première fois nous voyons Ibai lié au beau jeu, qui raconte déjà les matchs de Volta Football dans la saga FIFA, et l’année dernière a organisé un tournoi de jeu avec de vrais footballeurs.

En savoir plus sur: Ibai Llanos, Ibai, LaLiga, Fútbol, ​​Webedia et Streamers.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');