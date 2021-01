Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Ibai, le célèbre streamer, a commencé sa carrière sur Internet en tant que présentateur d’événements de jeux compétitifs. C’est une activité que vous avez abandonnée il y a longtemps, mais cela ne veut pas dire que vous manquez d’intérêt à revenir à cette activité.

Sur Twitter, Yuste, un journaliste spécialisé dans l’esport, a commenté que, dans la LFL, la ligue française de League of Legends, une audience record a été atteinte en permettant aux clubs de faire leur propre diffusion. En fin de compte, il a suggéré à Ibai de faire revenir son équipe au casting.

Compte tenu de cela, Ibai a reconnu qu’il était intéressé à faire des choses avec l’esport, mais a clairement indiqué qu’il ne le ferait qu’à ses propres conditions.

«Je suis absolument intéressé à faire des choses avec l’esport. J’adore la narration et la compétition, mais je ne veux pas le faire de toute façon et sans mon peuple. Peu m’importe quel argent / canal est émis, mais je suis prêt à parvenir à un accord équitable pour tout le monde », a-t-il déclaré.

En outre, Ibai a mentionné qu’il était prêt à parler à différents groupes de la possibilité de lancer un casting. Cela dit, il estime que les responsables des compétitions l’ont évité.

«Le jour où quelqu’un voudra s’asseoir avec moi pour en parler, je le recevrai à bras ouverts et sans mauvaise ambiance si cela se termine par rien. Mais pour l’instant personne ne m’a rien dit, ils m’évitent et ne veulent pas collaborer alors je continue à faire mon truc », dit-il.

Ibai racontant dans le TOUT?

Les propos d’Ibai ne sont pas passés inaperçus dans le monde du jeu compétitif et c’est normal. Après tout, il est l’un des streamers les plus populaires aujourd’hui et son charisme en fait un lanceur hors pair.

En fait, à travers ce post sur Twitter, une proposition intéressante est venue à Ibai: la possibilité de co-streaming des événements de la League of Legends Latin America League. Cela lui a été offert par Jorge Arellano, actuel responsable des influenceurs de Riot Games en Amérique latine.

Ne seriez-vous pas intéressé à co-diffuser le @LLA, camarade Ibai? Je ne plaisante pas ✍🏻 – camarade uro (@urovoros) 20 janvier 2021

Cette proposition aboutira-t-elle à quelque chose? Seul le temps dira. Ce qui est clair, c’est que si cela devient une réalité, ce sera un événement qui attirera beaucoup d’attention.

