Après plusieurs mois à l’avance, le PS5 il est enfin disponible dans le monde entier. Comme d’habitude à tout début de génération, plusieurs inconvénients sont à prévoir qui peuvent nuire à notre expérience. Bien que pour le moment aucun échec ne soit signalé au niveau de l’anneau rouge de la mort sur Xbox 360, Voici les erreurs PS5 les plus courantes, leur signification et comment les corriger.

CE-105799-1, CE-113212-0 et CE-108862-5

Ces erreurs sont liées au PlayStation Network. La première chose à faire est de vérifier si les serveurs fonctionnent correctement, puis de vous assurer que vous disposez d’une connexion Internet stable. De cette façon, ceux-ci peuvent être les défauts les plus courants, car une sorte de maintenance sera constamment effectuée sur le PSN.

Erreurs NW, WS et WV

Par contre, les erreurs NW-102261-2, NW-102307-3, NW-102308-4, NW-102417-5, NW-102650-4, WS-116420-4, WV-109144-9, WV- 109145-0, WV-109146-1 et WV-109166-3 sont liés à l’incapacité de notre console à se connecter au PSN en raison de notre connexion, bien que les pannes liées aux serveurs ne soient pas exclues.

Erreur NP-102955-2

Ceci est également assez courant. Lors de la saisie incorrecte d’un type de données, nous rencontrerons cette erreur, et la seule solution est de saisir correctement les données nécessaires.

Erreurs CE-107520-5, NP-102944-0 et NP-102945-1

Tout au long de la vie de la console, le firmware sera mis à jour, et si vous ne disposez pas du dernier patch, ces erreurs apparaîtront devant vous. La solution est de se connecter à Internet et de télécharger la dernière version de la PS5. Il est important de mentionner que vous pouvez également recevoir le bogue WS-116522-7, qui se produit lorsqu’une installation de ce type ne s’est pas terminée correctement. Pour résoudre le problème, vous devrez redémarrer la console et essayer de la télécharger à nouveau; installez-le via USB en téléchargeant le logiciel sur une clé USB; ou mettez à jour le logiciel avec un disque de jeu.

Erreur NP-102946-2

Similaire à ce qui précède, il s’agit d’un problème lié à la mise à jour, seulement cette fois, nous parlons d’un logiciel spécifique, et la solution est de vérifier vos connexions Internet. D’autre part, il est possible que l’erreur NP-102947-3 apparaisse dans ces cas, qui survient en raison d’erreurs avec le réseau, vous devrez donc acheter l’état de votre Internet.

Erreurs CE-108360-8 et CE-111161-1

Ces inconvénients sont dus à des problèmes de connexion avec la caméra HD ou avec la caméra PlayStation, et la solution, selon Sony, est de chercher un meilleur éclairage dans la pièce, d’ajuster la position de la caméra et, finalement, pour vérifier la configuration pour tous les détails qui sont erronés.

Erreur CE-111161-1

C’est probablement le problème le plus rare dans notre région, car il est lié au service PS Now, en raison du fait que cette plate-forme n’est pas disponible au Mexique. L’échec est dû à des problèmes de connexion, il sera donc nécessaire de vérifier votre vitesse de connexion. Si le problème persiste, vous devrez redémarrer votre console et votre routeur. Dans le cas où cela ne résout pas l’erreur, il est possible qu’une défaillance avec le serveur soit responsable.

Erreur NP-102942-8

Plus qu’un jugement, c’est une protection pour les mineurs. Dans le cas où vous avez activé la protection parentale ou si votre âge n’est pas approprié pour un jeu, ce message apparaîtra. La solution est d’aller dans les paramètres et de modifier ces détails.

Erreur NP-103105-0

Semblable à d’autres problèmes, ce message survient car les serveurs sont en cours de maintenance, donc la seule chose que vous pouvez faire est d’attendre que cela soit corrigé. Des erreurs similaires sont NP-103105-0, NP-103107-2, NP-103109-4, NP-103111-7, NP-103117-3, WS-115195-2 et WS-116439-4

Via: Reddit et PlayStation