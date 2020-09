L’entreprise suédoise fabriquera des meubles et accessoires destinés au monde des jeux vidéo.

Si vous envisagez de réformer votre coin jeux vous êtes toujours intéressé à tenir un peu. Ikea et ASUS ROG (Republic of Gamers) a annoncé une nouvelle alliance qui conduira le géant suédois à fabriquer meubles et accessoires de jeu à des prix abordables. Les nouveaux produits, qui seront une trentaine au total, arriveront en Chine en février 2021 et en Octobre 2021 au reste du monde.

Ikea a commenté dans un communiqué que le boom du secteur du jeu vidéo (40% de la population mondiale joue) a rendu l’entreprise « curieuse de savoir comment l’ameublement pourrait s’améliorer l’expérience de jeu et la vie qui l’entoure. »Comme il l’a expliqué, la société a lancé le année passée « pour explorer le monde des jeux vidéo » et c’est maintenant qu’il a décidé de passer à l’étape suivante.

Nous avons décidé d’aider les joueurs à travers la nouvelle gamme de meubles et accessoires abordables et ergonomiques IkeaL’union d’Ikea ​​avec ASUS est un mouvement intelligentcar l’entreprise basée à Taiwan a une longue expérience dans le secteur et est une marque leader. Ikea vise à «combiner la connaissance de l’ameublement avec l’expertise ROG pour créer un expérience de jeu exceptionnelle«Nos nouvelles PlayStation 5 et Xbox Series X peuvent avoir une meilleure apparence si nous les incluons dans la décoration intérieure.

En fait, les Suédois sont déterminés à ce que les nouveaux produits ne vous heurtez pas avec le reste de la décoration intérieure: « Nous avons décidé d’aider les joueurs […] en développant la nouvelle gamme de meubles et d’accessoires de jeu abordables et ergonomiques, conçus pour augmenter les performances et en même temps se fondre à merveille dans les maisons. « Verrons-nous cette nouvelle collection représentée dans un catalogue utilisant Animal Crossing: New Horizons?

En savoir plus: Ikea, ASUS ROG, Asus, Mobilier de jeu et accessoires.











googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["none"]).setTargeting("publisher", [""]).setTargeting("genre", [""]).setTargeting("game", [""]).setTargeting("url_sha1", "b8e9fd3478bd20063ba6d3b3d8d2ff678bed39ce");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');